NetherFi मूल्य (NFI)
--
--
0.00%
0.00%
NetherFi (NFI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NFI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NFI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.091814 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NFI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
NetherFi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 61.58K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 270.57M है, कुल आपूर्ति 400000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 91.03K है.
आज के दिन के दौरान, NetherFi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, NetherFi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, NetherFi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, NetherFi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+15.19%
|60 दिन
|$ 0
|+72.34%
|90 दिन
|$ 0
|--
Welcome to NetherFi 📈 Trade with Confidence: Whether you're a seasoned trader or just starting, our platform empowers you to trade spot or engage in leveraged trading of up to 50x. 🌐 Low Transaction Fees: We believe in making your trades go further. Our platform boasts incredibly low transaction fees, ensuring that you retain more of your hard-earned profits. Even for those substantial orders, rest assured that price impact remains minimal. 🛡️ Protection and Stability: Sudden price fluctuations and "scam wicks" are challenges we've tackled head-on. Our innovative pricing mechanism, anchored by Chainlink price feeds, offers protection against liquidation events. Experience stability like never before, ensuring your trades are based on accurate and reliable data. 💰 Rewards for Participation: Your commitment to our platform doesn't go unnoticed. Stake NFI or mint NLP and unlock the potential for protocol fee-sharing rewards. We value your contribution and want you to share in the success you help create.
NetherFi (NFI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NFI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
