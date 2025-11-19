एक्सचेंजDEX+
Netflix xStock का आज का लाइव मूल्य 1,112.03 USD है.NFLXX का मार्केट कैप 5,960,450 USD है. भारत में NFLXX से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!Netflix xStock का आज का लाइव मूल्य 1,112.03 USD है.NFLXX का मार्केट कैप 5,960,450 USD है. भारत में NFLXX से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

NFLXX की अधिक जानकारी

NFLXX प्राइस की जानकारी

NFLXX क्या है

NFLXX व्हाइटपेपर

NFLXX आधिकारिक वेबसाइट

NFLXX टोकन का अर्थशास्त्र

NFLXX प्राइस का पूर्वानुमान

Netflix xStock लोगो

Netflix xStock मूल्य (NFLXX)

गैर-सूचीबद्ध

1 NFLXX से USD लाइव प्राइस:

$1,112.14
$1,112.14$1,112.14
-0.40%1D
mexc
USD
Netflix xStock (NFLXX) मूल्य का लाइव चार्ट
Netflix xStock का आज का मूल्य

आज Netflix xStock (NFLXX) का लाइव मूल्य $ 1,112.03 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.46% का बदलाव आया है. मौजूदा NFLXX से USD कन्वर्ज़न दर $ 1,112.03 प्रति NFLXX है.

$ 5,960,450 के मार्केट कैप के अनुसार Netflix xStock करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 5.36K NFLXX है. पिछले 24 घंटों के दौरान, NFLXX की ट्रेडिंग $ 1,089.59 (निम्न) और $ 1,139.47 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 1,754.14 और सबसे निम्न स्तर $ 1,078.79 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में NFLXX में पिछले एक घंटे में -0.00% और पिछले 7 दिनों में -2.14% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Netflix xStock (NFLXX) मार्केट की जानकारी

$ 5.96M
$ 5.96M$ 5.96M

--
----

$ 239.09M
$ 239.09M$ 239.09M

5.36K
5.36K 5.36K

214,999.9966989
214,999.9966989 214,999.9966989

Netflix xStock का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.96M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NFLXX की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.36K है, कुल आपूर्ति 214999.9966989 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 239.09M है.

Netflix xStock की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1,089.59
$ 1,089.59$ 1,089.59
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1,139.47
$ 1,139.47$ 1,139.47
24 घंटे में उच्चतम

$ 1,089.59
$ 1,089.59$ 1,089.59

$ 1,139.47
$ 1,139.47$ 1,139.47

$ 1,754.14
$ 1,754.14$ 1,754.14

$ 1,078.79
$ 1,078.79$ 1,078.79

-0.00%

-0.46%

-2.14%

-2.14%

Netflix xStock (NFLXX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Netflix xStock का USD में मूल्य बदलाव $ -5.163772951462 था.
पिछले 30 दिनों में, Netflix xStock का USD में मूल्य बदलाव $ -80.9572296390 था.
पिछले 60 दिनों में, Netflix xStock का USD में मूल्य बदलाव $ -102.6253565950 था.
पिछले 90 दिनों में, Netflix xStock का USD में मूल्य बदलाव $ -100.1629497150104 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -5.163772951462-0.46%
30 दिन$ -80.9572296390-7.28%
60 दिन$ -102.6253565950-9.22%
90 दिन$ -100.1629497150104-8.26%

Netflix xStock के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Netflix xStock (NFLXX) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में NFLXX का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Netflix xStock (NFLXX) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Netflix xStock के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Netflix xStock

2030 में 1 Netflix xStock का मूल्य कितना होगा?
अगर Netflix xStock 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Netflix xStock के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
Netflix xStock के बारे में और जानें

