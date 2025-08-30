Nest PayFi Vault (NPAYFI) क्या है

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. Nest PayFi Vault offers exposure to PayUSD, a U.S. dollar-pegged stablecoin designed for seamless digital payments and bridging traditional finance with DeFi. Issued by Paxos Trust Company and fully backed by U.S. dollar deposits, short-term Treasuries, and cash equivalents, PayUSD maintains a stable 1:1 value with the dollar, making it ideal for transactions without the volatility of typical cryptocurrencies.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Nest PayFi Vault (NPAYFI) संसाधन आधिकारिक वेबसाइट

Nest PayFi Vault प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Nest PayFi Vault (NPAYFI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Nest PayFi Vault (NPAYFI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Nest PayFi Vault के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Nest PayFi Vault प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NPAYFI लोकल करेंसी में

कनवर्टर आज़माएँ

Nest PayFi Vault (NPAYFI) टोकन का अर्थशास्त्र

Nest PayFi Vault (NPAYFI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NPAYFI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Nest PayFi Vault (NPAYFI) के बारे में अन्य प्रश्न आज Nest PayFi Vault (NPAYFI) का मूल्य कितना है? USD में लाइव NPAYFI प्राइस 1.0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. NPAYFI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 1.0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए NPAYFI से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Nest PayFi Vault का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? NPAYFI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.17K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. NPAYFI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? NPAYFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.17K USD है. NPAYFI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? NPAYFI ने 1.0 USD की ATH प्राइस हासिल की. NPAYFI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? NPAYFI ने 1.0 USD की ATL प्राइस देखी. NPAYFI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? NPAYFI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या NPAYFI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NPAYFI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NPAYFI का प्राइस का अनुमान देखें.

Nest PayFi Vault (NPAYFI) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट