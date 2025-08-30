Nest PayFi Vault मूल्य (NPAYFI)
Nest PayFi Vault (NPAYFI) रियल-टाइम प्राइस $1 है. पिछले 24 घंटों में, NPAYFI ने $ 1.0 के कम और $ 1.0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NPAYFI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NPAYFI में 0.00%, 24 घंटों में 0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Nest PayFi Vault का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.17K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NPAYFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.17K है, कुल आपूर्ति 3166.577218 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.17K है.
आज के दिन के दौरान, Nest PayFi Vault का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0 था.
पिछले 30 दिनों में, Nest PayFi Vault का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0000000000 था.
पिछले 60 दिनों में, Nest PayFi Vault का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0000000000 था.
पिछले 90 दिनों में, Nest PayFi Vault का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00006 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0.0
|0.00%
|30 दिन
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 दिन
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 दिन
|$ -0.00006
|-0.00%
Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. Nest PayFi Vault offers exposure to PayUSD, a U.S. dollar-pegged stablecoin designed for seamless digital payments and bridging traditional finance with DeFi. Issued by Paxos Trust Company and fully backed by U.S. dollar deposits, short-term Treasuries, and cash equivalents, PayUSD maintains a stable 1:1 value with the dollar, making it ideal for transactions without the volatility of typical cryptocurrencies.
