Nest ETF Vault (NETF) टोकन का अर्थशास्त्र Nest ETF Vault (NETF) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं.

Nest ETF Vault (NETF) जानकारी Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. Nest ETFs (nETF) is a fully liquid, 30-day paying onchain vault that delivers diversified, real-world yield through a rotating basket of institutionally issued ETFs. Built for crypto-native users, the strategy offers permissionless access to yield streams historically gated by TradFi rails. All assets are sourced from top-tier managers like BlackRock, Blackstone, and Simplify, ensuring quality and credibility behind every tokenized position. No lockups. No KYC. Just programmable, yield-bearing capital that behaves like the rest of crypto. आधिकारिक वेबसाइट: https://app.nest.credit/nest-etf-vault अभी NETF खरीदें!

Nest ETF Vault (NETF) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण Nest ETF Vault (NETF) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 4.17K $ 4.17K $ 4.17K कुल आपूर्ति: $ 4.14K $ 4.14K $ 4.14K मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 4.14K $ 4.14K $ 4.14K FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 4.17K $ 4.17K $ 4.17K अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 मौजूदा प्राइस: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 Nest ETF Vault (NETF) प्राइस के बारे में अधिक जानें

Nest ETF Vault (NETF) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Nest ETF Vault (NETF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: NETF टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने NETF मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप NETF के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो NETF टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

