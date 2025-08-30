Nest BTC Vault (NBTC) क्या है

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nBTC is a risk-free yield strategy built specifically for BTC holders. By using delta-neutral futures positions on regulated markets like CME, it captures premium without exposing users to Bitcoin price swings. It’s a way to earn stable, institutional-grade yield while keeping your BTC working. Returns on this vault are paid in Bitcoin.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Nest BTC Vault (NBTC) संसाधन आधिकारिक वेबसाइट

Nest BTC Vault प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Nest BTC Vault (NBTC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Nest BTC Vault (NBTC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Nest BTC Vault के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Nest BTC Vault प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NBTC लोकल करेंसी में

कनवर्टर आज़माएँ

Nest BTC Vault (NBTC) टोकन का अर्थशास्त्र

Nest BTC Vault (NBTC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NBTC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Nest BTC Vault (NBTC) के बारे में अन्य प्रश्न आज Nest BTC Vault (NBTC) का मूल्य कितना है? USD में लाइव NBTC प्राइस 1.0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. NBTC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 1.0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए NBTC से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Nest BTC Vault का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? NBTC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. NBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? NBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है. NBTC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? NBTC ने 1.0 USD की ATH प्राइस हासिल की. NBTC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? NBTC ने 1.0 USD की ATL प्राइस देखी. NBTC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? NBTC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या NBTC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NBTC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NBTC का प्राइस का अनुमान देखें.

Nest BTC Vault (NBTC) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट