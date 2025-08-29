Nest Alpha Vault मूल्य (NALPHA)
Nest Alpha Vault (NALPHA) रियल-टाइम प्राइस $1.017 है. पिछले 24 घंटों में, NALPHA ने $ 1.016 के कम और $ 1.017 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NALPHA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.017 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NALPHA में 0.00%, 24 घंटों में +0.07%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.19% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Nest Alpha Vault का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.30M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NALPHA की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.15M है, कुल आपूर्ति 9149189.301071 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.30M है.
आज के दिन के दौरान, Nest Alpha Vault का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00076 था.
पिछले 30 दिनों में, Nest Alpha Vault का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0076170249 था.
पिछले 60 दिनों में, Nest Alpha Vault का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0125921889 था.
पिछले 90 दिनों में, Nest Alpha Vault का USD में मूल्य बदलाव $ +0.016992 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00076
|+0.07%
|30 दिन
|$ +0.0076170249
|+0.75%
|60 दिन
|$ +0.0125921889
|+1.24%
|90 दिन
|$ +0.016992
|+1.70%
Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. Nest Alpha Vault offers a highly liquid yield strategy ideal to most users. It includes a diversified selection of tokenized assets from AAA firms and asset managers, as well as yields from private credit and trade financing agreements from accredited protocol partners. Designed with liquidity in mind, the vault is bolstered by a dedicated liquidity buffer supported by industry leading yield-bearing stablecoin protocols, ensuring seamless access for retail users and liquidity providers alike.
