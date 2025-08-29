Nest AI by Virtuals मूल्य (NEST)
Nest AI by Virtuals (NEST) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NEST ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NEST की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0019148 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NEST में --, 24 घंटों में -4.56%, तथा पिछले 7 दिनों में +21.19% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Nest AI by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 682.09K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NEST की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 682.09K है.
आज के दिन के दौरान, Nest AI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Nest AI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Nest AI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Nest AI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.56%
|30 दिन
|$ 0
|+3.11%
|60 दिन
|$ 0
|-36.91%
|90 दिन
|$ 0
|--
Nest AI is an autonomous intelligence designed to understand, respond, and act in DeFi without human intervention. Combining the power of DeFi and AI (DeFAI), it educates, simplifies, and optimizes strategies to empower users of all levels. From yield farming to advanced restaking protocols, Nest AI provides actionable insights and tailored solutions. Powered by YieldNest, it’s your DeFi guide and optimizer.
Nest AI by Virtuals (NEST) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NEST टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
