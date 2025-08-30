NerveFlux मूल्य (NERVE)
NerveFlux (NERVE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NERVE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NERVE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02920145 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NERVE में -0.48%, 24 घंटों में +0.05%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.48% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
NerveFlux का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 18.18K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NERVE की मार्केट में उपलब्ध राशि 44.08M है, कुल आपूर्ति 184568500.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 76.12K है.
आज के दिन के दौरान, NerveFlux का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, NerveFlux का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, NerveFlux का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, NerveFlux का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.05%
|30 दिन
|$ 0
|-3.95%
|60 दिन
|$ 0
|+20.17%
|90 दिन
|$ 0
|--
The Idea of NerveFlux is to build an ecosystem where everyone will be able to invest (buy and sell) in real estate properties without converting cryptocurrency to fiat. NerveFlux has other use cases like Metaverse, NFT, PSE game, and its Charity Program (innovative Tree Planting Program) aimed at fighting climate change. A Tree for every wallet address (conditionally) aside from its innovative marketplace. NerveFlux is designed to solve real-life problems. Nerve Token will be used in multiple Eco-system. NerveFlux is an innovative project born out of necessity to solve real-life technical problems that are being faced by all including the NerveFlux team. NerveFlux is not crypto as usual nor a profit-driven investment. A fully functional NerveFlux Marketplace will eradicate the need of converting cryptocurrency to fiat. At NerveFlux our goal is to build the future, our goal is to make crypto more adoptable, accepted, and regulated.
NerveFlux (NERVE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NERVE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
