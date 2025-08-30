NEOT की अधिक जानकारी

NeoTech लोगो

NeoTech मूल्य (NEOT)

गैर-सूचीबद्ध

1 NEOT से USD लाइव प्राइस:

$0.0003831
$0.0003831$0.0003831
0.00%1D
mexc
USD
NeoTech (NEOT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:36:25 (UTC+8)

NeoTech (NEOT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04927363
$ 0.04927363$ 0.04927363

$ 0.00029468
$ 0.00029468$ 0.00029468

--

--

0.00%

0.00%

NeoTech (NEOT) रियल-टाइम प्राइस $0.0003831 है. पिछले 24 घंटों में, NEOT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NEOT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04927363 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00029468 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NEOT में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

NeoTech (NEOT) मार्केट की जानकारी

$ 95.77K
$ 95.77K$ 95.77K

--
----

$ 95.77K
$ 95.77K$ 95.77K

250.00M
250.00M 250.00M

250,000,000.0
250,000,000.0 250,000,000.0

NeoTech का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 95.77K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NEOT की मार्केट में उपलब्ध राशि 250.00M है, कुल आपूर्ति 250000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 95.77K है.

NeoTech (NEOT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, NeoTech का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, NeoTech का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001065370 था.
पिछले 60 दिनों में, NeoTech का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002464853 था.
पिछले 90 दिनों में, NeoTech का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009494866912239966 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.0001065370-27.80%
60 दिन$ -0.0002464853-64.33%
90 दिन$ -0.0009494866912239966-71.25%

NeoTech (NEOT) क्या है

Neotech utilizes Smart City® technology to scan physical structures and assets, transforming them into precise 3D and point-cloud models. By incorporating our business with blockchain technology, Neotech develops digital twins and immersive experiences, elevating virtual settings and offering beneficial resources for fields such as urban planning and VR simulations. Our AI-driven data processing technology integrates, corrects, and optimizes data from cameras, LiDAR, GPS, GNSS, and IMU, ensuring precise alignment and consistency. This results in highly accurate digital models tailored for practical applications. Currently, our technology is in use in major cities such as Berlin, Vienna, Gothenburg, Bucharest, Zurich, Paris, Miami, and New York.

NEOT लोकल करेंसी में

NeoTech (NEOT) टोकन का अर्थशास्त्र

NeoTech (NEOT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NEOT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: NeoTech (NEOT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज NeoTech (NEOT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NEOT प्राइस 0.0003831 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NEOT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NEOT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0003831 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
NeoTech का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NEOT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 95.77K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NEOT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NEOT की मार्केट में उपलब्ध राशि 250.00M USD है.
NEOT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NEOT ने 0.04927363 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NEOT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NEOT ने 0.00029468 USD की ATL प्राइस देखी.
NEOT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NEOT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या NEOT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NEOT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NEOT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:36:25 (UTC+8)

