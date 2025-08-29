Neos Credits मूल्य (NCR)
Neos Credits (NCR) रियल-टाइम प्राइस $0.03415536 है. पिछले 24 घंटों में, NCR ने $ 0.03395487 के कम और $ 0.03445441 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NCR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 9.42 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02018704 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NCR में +0.37%, 24 घंटों में +0.19%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.02% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Neos Credits का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.39M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NCR की मार्केट में उपलब्ध राशि 40.65M है, कुल आपूर्ति 50000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.71M है.
आज के दिन के दौरान, Neos Credits का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Neos Credits का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002331069 था.
पिछले 60 दिनों में, Neos Credits का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0052456689 था.
पिछले 90 दिनों में, Neos Credits का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.19%
|30 दिन
|$ -0.0002331069
|-0.68%
|60 दिन
|$ -0.0052456689
|-15.35%
|90 दिन
|$ 0
|--
Neos VR is a metaverse engineered for the unknown. It’s one of the most versatile and feature rich metaverses for virtual reality, designed so everybody can find something interesting or useful to do in a social setting. It serves as a casual hangout experience with multimedia and games, creator, builder and developer sandbox, professional work tool, educational experience and more. We believe that social VR should be part of everyone’s life, no matter what they do and it should enhance how they communicate and share their ideas and lives with others. We have built Neos to give your mind superpowers.
