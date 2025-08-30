Nemo Sum मूल्य (NEMO)
-0.44%
-2.88%
-11.69%
-11.69%
Nemo Sum (NEMO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NEMO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NEMO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.055695 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NEMO में -0.44%, 24 घंटों में -2.88%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Nemo Sum का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 150.01K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NEMO की मार्केट में उपलब्ध राशि 928.67M है, कुल आपूर्ति 978667512.6607183 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 158.08K है.
आज के दिन के दौरान, Nemo Sum का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Nemo Sum का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Nemo Sum का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Nemo Sum का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.88%
|30 दिन
|$ 0
|+12.10%
|60 दिन
|$ 0
|+29.25%
|90 दिन
|$ 0
|--
NEMO IS NOBODY, YET EVERYBODY. NEMO SUM FOSTERS A STRONG PRESENCE OF MIND IN THOSE WHO TRUST IN EXTRAORDINARY DEEDS. IT PROMISES WEALTH, KNOWLEDGE AND ANONYMITY. JOIN THE JOURNEY INTO UNCHARTERED WATERS. THOSE WHO HAVE BEEN THROUGH BITTER EXPERIENCES AND TRAVELED FAR ENJOY EVEN THEIR SUFFERINGS AFTER A TIME.
