Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) टोकन का अर्थशास्त्र Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) जानकारी Nekodex is the first gas-less smart account that allows you to interact with DeFi on any chain with a single click. Powered by Perpetual Protocol V3, Nekodex brings the Smart Liquidity Framework to life through partnerships with ZeroDev—a leader in account abstraction wallet technology—and Across Protocol—a leader in chain abstraction technology. Nekodex offers users a silky smooth mobile experience similar to centralized exchanges (CEXs), while remaining non-custodial and secure. आधिकारिक वेबसाइट: https://nekodex.org/ व्हाइटपेपर: https://docs.nekodex.org/ अभी ((=ↀΩↀ=)) खरीदें!

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M कुल आपूर्ति: $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 1.82B $ 1.82B $ 1.82B FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.00449354 $ 0.00449354 $ 0.00449354 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0 $ 0 $ 0 मौजूदा प्राइस: $ 0.0006966 $ 0.0006966 $ 0.0006966 Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) प्राइस के बारे में अधिक जानें

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: ((=ↀΩↀ=)) टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने ((=ↀΩↀ=)) मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप ((=ↀΩↀ=)) के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो ((=ↀΩↀ=)) टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

