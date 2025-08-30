((=ↀΩↀ=)) की अधिक जानकारी

Nekocoin लोगो

Nekocoin मूल्य (((=ↀΩↀ=)))

गैर-सूचीबद्ध

1 ((=ↀΩↀ=)) से USD लाइव प्राइस:

$0,00070592
$0,00070592$0,00070592
-%2,001D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:16:58 (UTC+8)

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00449354
$ 0,00449354$ 0,00449354

$ 0
$ 0$ 0

+%1,29

-%1,00

-%14,92

-%14,92

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ((=ↀΩↀ=)) ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ((=ↀΩↀ=)) की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0,00449354 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ((=ↀΩↀ=)) में +%1,29, 24 घंटों में -%1,00, तथा पिछले 7 दिनों में -%14,92 का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) मार्केट की जानकारी

$ 1,29M
$ 1,29M$ 1,29M

--
----

$ 1,91M
$ 1,91M$ 1,91M

1,82B
1,82B 1,82B

2.700.000.000,0
2.700.000.000,0 2.700.000.000,0

Nekocoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1,29M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ((=ↀΩↀ=)) की मार्केट में उपलब्ध राशि 1,82B है, कुल आपूर्ति 2700000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1,91M है.

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Nekocoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Nekocoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Nekocoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Nekocoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-%1,00
30 दिन$ 0-%2,66
60 दिन$ 0+%13,14
90 दिन$ 0--

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) क्या है

Nekodex is the first gas-less smart account that allows you to interact with DeFi on any chain with a single click. Powered by Perpetual Protocol V3, Nekodex brings the Smart Liquidity Framework to life through partnerships with ZeroDev—a leader in account abstraction wallet technology—and Across Protocol—a leader in chain abstraction technology. Nekodex offers users a silky smooth mobile experience similar to centralized exchanges (CEXs), while remaining non-custodial and secure.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Nekocoin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Nekocoin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Nekocoin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

((=ↀΩↀ=)) लोकल करेंसी में

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) टोकन का अर्थशास्त्र

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ((=ↀΩↀ=)) टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ((=ↀΩↀ=)) प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
((=ↀΩↀ=)) से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
((=ↀΩↀ=)) से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Nekocoin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
((=ↀΩↀ=)) के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1,29M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
((=ↀΩↀ=)) की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
((=ↀΩↀ=)) की मार्केट में उपलब्ध राशि 1,82B USD है.
((=ↀΩↀ=)) की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
((=ↀΩↀ=)) ने 0,00449354 USD की ATH प्राइस हासिल की.
((=ↀΩↀ=)) का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
((=ↀΩↀ=)) ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
((=ↀΩↀ=)) का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
((=ↀΩↀ=)) के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ((=ↀΩↀ=)) इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ((=ↀΩↀ=)) इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ((=ↀΩↀ=)) का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:16:58 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.