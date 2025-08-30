Nekocoin मूल्य (((=ↀΩↀ=)))
Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ((=ↀΩↀ=)) ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ((=ↀΩↀ=)) की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0,00449354 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ((=ↀΩↀ=)) में +%1,29, 24 घंटों में -%1,00, तथा पिछले 7 दिनों में -%14,92 का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Nekocoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1,29M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ((=ↀΩↀ=)) की मार्केट में उपलब्ध राशि 1,82B है, कुल आपूर्ति 2700000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1,91M है.
आज के दिन के दौरान, Nekocoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Nekocoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Nekocoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Nekocoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-%1,00
|30 दिन
|$ 0
|-%2,66
|60 दिन
|$ 0
|+%13,14
|90 दिन
|$ 0
|--
Nekodex is the first gas-less smart account that allows you to interact with DeFi on any chain with a single click. Powered by Perpetual Protocol V3, Nekodex brings the Smart Liquidity Framework to life through partnerships with ZeroDev—a leader in account abstraction wallet technology—and Across Protocol—a leader in chain abstraction technology. Nekodex offers users a silky smooth mobile experience similar to centralized exchanges (CEXs), while remaining non-custodial and secure.
