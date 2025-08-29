Neemo Staked Astar मूल्य (NSASTR)
-0.19%
-1.13%
+52.81%
+52.81%
Neemo Staked Astar (NSASTR) रियल-टाइम प्राइस $0.02049612 है. पिछले 24 घंटों में, NSASTR ने $ 0.01853262 के कम और $ 0.0216781 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NSASTR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0567 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NSASTR में -0.19%, 24 घंटों में -1.13%, तथा पिछले 7 दिनों में +52.81% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Neemo Staked Astar का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.19M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NSASTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 204.35M है, कुल आपूर्ति 204345784.5065057 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.19M है.
आज के दिन के दौरान, Neemo Staked Astar का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00023527923945629 था.
पिछले 30 दिनों में, Neemo Staked Astar का USD में मूल्य बदलाव $ +0.2381018539 था.
पिछले 60 दिनों में, Neemo Staked Astar का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0038888395 था.
पिछले 90 दिनों में, Neemo Staked Astar का USD में मूल्य बदलाव $ -0.007477139268586233 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00023527923945629
|-1.13%
|30 दिन
|$ +0.2381018539
|+1,161.69%
|60 दिन
|$ -0.0038888395
|-18.97%
|90 दिन
|$ -0.007477139268586233
|-26.72%
Neemo Finance is a liquid staking and restaking protocol designed to optimize rewards and enhance capital efficiency on the Soneium chain. Users can stake ASTR or ETH to mint yield-bearing tokens like nsASTR and nrETH, which earn staking rewards while remaining liquid for use in DeFi protocols. These tokens can be deployed in liquidity pools, lendings, and vaults to earn additional rewards. Neemo also features an instant withdrawal pool, allowing users to quickly convert staked tokens back to their underlying assets. By bridging staking and DeFi, Neemo empowers users to maximize their assets’ potential while supporting the growth of the Soneium ecosystem.
Neemo Staked Astar (NSASTR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NSASTR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
