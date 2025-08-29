NSASTR की अधिक जानकारी

Neemo Staked Astar लोगो

Neemo Staked Astar मूल्य (NSASTR)

गैर-सूचीबद्ध

1 NSASTR से USD लाइव प्राइस:

-1.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Neemo Staked Astar (NSASTR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:44:27 (UTC+8)

Neemo Staked Astar (NSASTR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-0.19%

-1.13%

+52.81%

+52.81%

Neemo Staked Astar (NSASTR) रियल-टाइम प्राइस $0.02049612 है. पिछले 24 घंटों में, NSASTR ने $ 0.01853262 के कम और $ 0.0216781 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NSASTR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0567 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NSASTR में -0.19%, 24 घंटों में -1.13%, तथा पिछले 7 दिनों में +52.81% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Neemo Staked Astar (NSASTR) मार्केट की जानकारी

--
----

Neemo Staked Astar का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.19M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NSASTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 204.35M है, कुल आपूर्ति 204345784.5065057 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.19M है.

Neemo Staked Astar (NSASTR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Neemo Staked Astar का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00023527923945629 था.
पिछले 30 दिनों में, Neemo Staked Astar का USD में मूल्य बदलाव $ +0.2381018539 था.
पिछले 60 दिनों में, Neemo Staked Astar का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0038888395 था.
पिछले 90 दिनों में, Neemo Staked Astar का USD में मूल्य बदलाव $ -0.007477139268586233 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00023527923945629-1.13%
30 दिन$ +0.2381018539+1,161.69%
60 दिन$ -0.0038888395-18.97%
90 दिन$ -0.007477139268586233-26.72%

Neemo Staked Astar (NSASTR) क्या है

Neemo Finance is a liquid staking and restaking protocol designed to optimize rewards and enhance capital efficiency on the Soneium chain. Users can stake ASTR or ETH to mint yield-bearing tokens like nsASTR and nrETH, which earn staking rewards while remaining liquid for use in DeFi protocols. These tokens can be deployed in liquidity pools, lendings, and vaults to earn additional rewards. Neemo also features an instant withdrawal pool, allowing users to quickly convert staked tokens back to their underlying assets. By bridging staking and DeFi, Neemo empowers users to maximize their assets’ potential while supporting the growth of the Soneium ecosystem.

Neemo Staked Astar (NSASTR) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Neemo Staked Astar प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Neemo Staked Astar (NSASTR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Neemo Staked Astar (NSASTR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Neemo Staked Astar के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Neemo Staked Astar प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NSASTR लोकल करेंसी में

Neemo Staked Astar (NSASTR) टोकन का अर्थशास्त्र

Neemo Staked Astar (NSASTR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NSASTR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Neemo Staked Astar (NSASTR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Neemo Staked Astar (NSASTR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NSASTR प्राइस 0.02049612 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NSASTR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NSASTR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02049612 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Neemo Staked Astar का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NSASTR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.19M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NSASTR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NSASTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 204.35M USD है.
NSASTR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NSASTR ने 0.0567 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NSASTR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NSASTR ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
NSASTR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NSASTR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या NSASTR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NSASTR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NSASTR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:44:27 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.