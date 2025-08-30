Nebula Ai मूल्य (NAIX)
--
0.00%
+4.07%
+4.07%
Nebula Ai (NAIX) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NAIX ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NAIX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00298629 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NAIX में --, 24 घंटों में 0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.07% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Nebula Ai का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.61K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NAIX की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.61K है.
आज के दिन के दौरान, Nebula Ai का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0 था.
पिछले 30 दिनों में, Nebula Ai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Nebula Ai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Nebula Ai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0.0
|0.00%
|30 दिन
|$ 0
|+5.23%
|60 दिन
|$ 0
|+60.14%
|90 दिन
|$ 0
|--
Nebula AI is a decentralized GPU marketplace that empowers users to rent compute power, stake $NAI for rewards, and access powerful AI tools—all without depending on centralized cloud providers. By leveraging blockchain technology, Nebula AI ensures transparency, security, and efficiency in AI development and deployment. Whether you're training models or monetizing unused GPU power, Nebula AI offers a scalable, cost-effective solution that supports the growing demand for AI computing, while rewarding participants in a truly decentralized ecosystem.
Nebula Ai (NAIX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NAIX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
