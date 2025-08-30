Nebula मूल्य (NEB)
Nebula (NEB) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NEB ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NEB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NEB में --, 24 घंटों में -3.36%, तथा पिछले 7 दिनों में +15.62% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Nebula का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.22K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NEB की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.15M है, कुल आपूर्ति 998148347.168197 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.22K है.
आज के दिन के दौरान, Nebula का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Nebula का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Nebula का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Nebula का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.36%
|30 दिन
|$ 0
|+12.55%
|60 दिन
|$ 0
|+27.97%
|90 दिन
|$ 0
|--
Nebula ExchangeWhat is Nebula Exchange? Nebula Exchange is a cutting-edge cross-chain DEX aggregator that enables seamless token swaps across multiple blockchain networks. Our platform finds the best routes and rates across different DEXes and bridges, ensuring you get the most optimal deals for your trades. By leveraging advanced routing algorithms and integrating with multiple DEX aggregators and bridges, we eliminate the complexity of cross-chain transactions, making it simple for users to swap tokens between different networks with just a few clicks. Why Choose Nebula Exchange? Best Rates Guaranteed Our advanced routing algorithm compares prices across multiple DEXes and bridges to find you the best possible rates, saving you money on every trade. Cross-Chain Swaps Seamlessly swap tokens across different blockchain networks without the complexity of manual bridging. One transaction handles everything. Security First Your security is our priority. All integrated protocols are thoroughly audited, and we implement robust security measures to protect your assets. Gas Optimization Our smart routing considers gas costs across different chains to ensure you get the most cost-effective route for your trades.
Nebula (NEB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NEB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
