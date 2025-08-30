Navigate मूल्य (NVG8)
+0.07%
-1.24%
+6.75%
+6.75%
Navigate (NVG8) रियल-टाइम प्राइस $0.00486771 है. पिछले 24 घंटों में, NVG8 ने $ 0.00463385 के कम और $ 0.00493445 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NVG8 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.055605 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00445011 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NVG8 में +0.07%, 24 घंटों में -1.24%, तथा पिछले 7 दिनों में +6.75% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Navigate का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 681.67K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NVG8 की मार्केट में उपलब्ध राशि 140.01M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.87M है.
आज के दिन के दौरान, Navigate का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Navigate का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0012566650 था.
पिछले 60 दिनों में, Navigate का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0017941517 था.
पिछले 90 दिनों में, Navigate का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00334059721214449 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.24%
|30 दिन
|$ -0.0012566650
|-25.81%
|60 दिन
|$ -0.0017941517
|-36.85%
|90 दिन
|$ -0.00334059721214449
|-40.69%
Navigate is a data marketplace designed for AI agents, offering both digital and physical data infrastructure to facilitate the development and training of artificial intelligence applications. The platform enables users to contribute data in two primary ways: passively, through an automated browser extension, or actively, via structured annotation tasks in a gamified environment. By leveraging blockchain technology, Navigate ensures transparent data transactions while rewarding contributors for their participation. Built on the BASE layer-2 protocol, the marketplace provides scalable and efficient operations. The NVG8 token is used within the ecosystem to facilitate transactions, incentivize contributions, and enable staking programs. Additionally, Navigate is expanding its services by integrating decentralized infrastructure, further enhancing its capacity for data acquisition, storage, and security.
