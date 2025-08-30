NVG8 की अधिक जानकारी

Navigate मूल्य (NVG8)

1 NVG8 से USD लाइव प्राइस:

$0.00486829
$0.00486829$0.00486829
-1.30%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Navigate (NVG8) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:16:51 (UTC+8)

Navigate (NVG8) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00463385
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00493445
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00463385
$ 0.00493445
$ 0.055605
$ 0.00445011
+0.07%

-1.24%

+6.75%

+6.75%

Navigate (NVG8) रियल-टाइम प्राइस $0.00486771 है. पिछले 24 घंटों में, NVG8 ने $ 0.00463385 के कम और $ 0.00493445 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NVG8 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.055605 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00445011 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NVG8 में +0.07%, 24 घंटों में -1.24%, तथा पिछले 7 दिनों में +6.75% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Navigate (NVG8) मार्केट की जानकारी

$ 681.67K
--
$ 4.87M
140.01M
1,000,000,000.0
Navigate का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 681.67K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NVG8 की मार्केट में उपलब्ध राशि 140.01M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.87M है.

Navigate (NVG8) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Navigate का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Navigate का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0012566650 था.
पिछले 60 दिनों में, Navigate का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0017941517 था.
पिछले 90 दिनों में, Navigate का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00334059721214449 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.24%
30 दिन$ -0.0012566650-25.81%
60 दिन$ -0.0017941517-36.85%
90 दिन$ -0.00334059721214449-40.69%

Navigate (NVG8) क्या है

Navigate is a data marketplace designed for AI agents, offering both digital and physical data infrastructure to facilitate the development and training of artificial intelligence applications. The platform enables users to contribute data in two primary ways: passively, through an automated browser extension, or actively, via structured annotation tasks in a gamified environment. By leveraging blockchain technology, Navigate ensures transparent data transactions while rewarding contributors for their participation. Built on the BASE layer-2 protocol, the marketplace provides scalable and efficient operations. The NVG8 token is used within the ecosystem to facilitate transactions, incentivize contributions, and enable staking programs. Additionally, Navigate is expanding its services by integrating decentralized infrastructure, further enhancing its capacity for data acquisition, storage, and security.

Navigate प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Navigate (NVG8) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Navigate (NVG8) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Navigate के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Navigate प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NVG8 लोकल करेंसी में

Navigate (NVG8) टोकन का अर्थशास्त्र

Navigate (NVG8) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NVG8 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Navigate (NVG8) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Navigate (NVG8) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NVG8 प्राइस 0.00486771 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NVG8 से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NVG8 से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00486771 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Navigate का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NVG8 के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 681.67K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NVG8 की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NVG8 की मार्केट में उपलब्ध राशि 140.01M USD है.
NVG8 की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NVG8 ने 0.055605 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NVG8 का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NVG8 ने 0.00445011 USD की ATL प्राइस देखी.
NVG8 का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NVG8 के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या NVG8 इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NVG8 इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NVG8 का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:16:51 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.