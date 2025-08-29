NDEPS की अधिक जानकारी

NDEPS प्राइस की जानकारी

NDEPS व्हाइटपेपर

NDEPS आधिकारिक वेबसाइट

NDEPS टोकन का अर्थशास्त्र

NDEPS प्राइस का पूर्वानुमान

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Native Decentralized Euro Protocol Share लोगो

Native Decentralized Euro Protocol Share मूल्य (NDEPS)

गैर-सूचीबद्ध

1 NDEPS से USD लाइव प्राइस:

$0.380954
$0.380954$0.380954
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:44:18 (UTC+8)

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.421108
$ 0.421108$ 0.421108

$ 0.378816
$ 0.378816$ 0.378816

--

--

0.00%

0.00%

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) रियल-टाइम प्राइस $0.380954 है. पिछले 24 घंटों में, NDEPS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NDEPS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.421108 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.378816 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NDEPS में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) मार्केट की जानकारी

$ 5.25M
$ 5.25M$ 5.25M

--
----

$ 5.25M
$ 5.25M$ 5.25M

13.79M
13.79M 13.79M

13,785,434.09629215
13,785,434.09629215 13,785,434.09629215

Native Decentralized Euro Protocol Share का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.25M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NDEPS की मार्केट में उपलब्ध राशि 13.79M है, कुल आपूर्ति 13785434.09629215 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.25M है.

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Native Decentralized Euro Protocol Share का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Native Decentralized Euro Protocol Share का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0013682343 था.
पिछले 60 दिनों में, Native Decentralized Euro Protocol Share का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0020529611 था.
पिछले 90 दिनों में, Native Decentralized Euro Protocol Share का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +0.0013682343+0.36%
60 दिन$ +0.0020529611+0.54%
90 दिन$ 0--

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) क्या है

Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) संसाधन

व्हाइट पेपर
आधिकारिक वेबसाइट

Native Decentralized Euro Protocol Share प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Native Decentralized Euro Protocol Share के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Native Decentralized Euro Protocol Share प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NDEPS लोकल करेंसी में

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) टोकन का अर्थशास्त्र

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NDEPS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NDEPS प्राइस 0.380954 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NDEPS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NDEPS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.380954 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Native Decentralized Euro Protocol Share का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NDEPS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.25M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NDEPS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NDEPS की मार्केट में उपलब्ध राशि 13.79M USD है.
NDEPS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NDEPS ने 0.421108 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NDEPS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NDEPS ने 0.378816 USD की ATL प्राइस देखी.
NDEPS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NDEPS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या NDEPS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NDEPS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NDEPS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:44:18 (UTC+8)

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.