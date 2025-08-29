Native Decentralized Euro Protocol Share मूल्य (NDEPS)
Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) रियल-टाइम प्राइस $0.380954 है. पिछले 24 घंटों में, NDEPS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NDEPS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.421108 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.378816 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NDEPS में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Native Decentralized Euro Protocol Share का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.25M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NDEPS की मार्केट में उपलब्ध राशि 13.79M है, कुल आपूर्ति 13785434.09629215 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.25M है.
आज के दिन के दौरान, Native Decentralized Euro Protocol Share का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Native Decentralized Euro Protocol Share का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0013682343 था.
पिछले 60 दिनों में, Native Decentralized Euro Protocol Share का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0020529611 था.
पिछले 90 दिनों में, Native Decentralized Euro Protocol Share का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0013682343
|+0.36%
|60 दिन
|$ +0.0020529611
|+0.54%
|90 दिन
|$ 0
|--
Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals.
