Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) क्या है

Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals.

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) टोकन का अर्थशास्त्र

लोग यह भी पूछते हैं: Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) के बारे में अन्य प्रश्न आज Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) का मूल्य कितना है? USD में लाइव NDEPS प्राइस 0.380954 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. NDEPS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.380954 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए NDEPS से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Native Decentralized Euro Protocol Share का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? NDEPS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.25M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. NDEPS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? NDEPS की मार्केट में उपलब्ध राशि 13.79M USD है. NDEPS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? NDEPS ने 0.421108 USD की ATH प्राइस हासिल की. NDEPS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? NDEPS ने 0.378816 USD की ATL प्राइस देखी. NDEPS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? NDEPS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या NDEPS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NDEPS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NDEPS का प्राइस का अनुमान देखें.

