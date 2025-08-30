National Digital Asset Stockpile मूल्य (NDAS)
-0.31%
-5.48%
-0.42%
-0.42%
National Digital Asset Stockpile (NDAS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NDAS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NDAS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NDAS में -0.31%, 24 घंटों में -5.48%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.42% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
National Digital Asset Stockpile का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 33.88K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NDAS की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.62M है, कुल आपूर्ति 998620375.061445 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 33.88K है.
आज के दिन के दौरान, National Digital Asset Stockpile का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, National Digital Asset Stockpile का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, National Digital Asset Stockpile का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, National Digital Asset Stockpile का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.48%
|30 दिन
|$ 0
|-8.67%
|60 दिन
|$ 0
|+3.86%
|90 दिन
|$ 0
|--
National Digital Asset Stockpile (NDAS) is a fun and innovative memecoin designed to bring the crypto community together. With a playful twist on digital asset accumulation, NDAS aims to create a vibrant and engaging ecosystem. Join the movement and be part of a community that values creativity, humor, and the potential of digital assets. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, NDAS offers something for everyone.
National Digital Asset Stockpile (NDAS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NDAS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
