Nash Smart Finance लोगो

Nash Smart Finance मूल्य (NASF)

गैर-सूचीबद्ध

1 NASF से USD लाइव प्राइस:

$0.02885986
$0.02885986
-1.10%1D
mexc
USD
Nash Smart Finance (NASF) मूल्य का लाइव चार्ट
Nash Smart Finance (NASF) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02874076
$ 0.02874076
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.02943766
$ 0.02943766
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02874076
$ 0.02874076

$ 0.02943766
$ 0.02943766

$ 0.03036396
$ 0.03036396

$ 0.00595173
$ 0.00595173

-0.18%

-1.11%

-1.20%

-1.20%

Nash Smart Finance (NASF) रियल-टाइम प्राइस $0.02885986 है. पिछले 24 घंटों में, NASF ने $ 0.02874076 के कम और $ 0.02943766 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NASF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03036396 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00595173 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NASF में -0.18%, 24 घंटों में -1.11%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.20% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Nash Smart Finance (NASF) मार्केट की जानकारी

$ 288.60K
$ 288.60K

--
--

$ 288.60K
$ 288.60K

10.00M
10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0

Nash Smart Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 288.60K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NASF की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 288.60K है.

Nash Smart Finance (NASF) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Nash Smart Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00032626412815929 था.
पिछले 30 दिनों में, Nash Smart Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0280868803 था.
पिछले 60 दिनों में, Nash Smart Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0551912095 था.
पिछले 90 दिनों में, Nash Smart Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.022794198574882746 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00032626412815929-1.11%
30 दिन$ +0.0280868803+97.32%
60 दिन$ +0.0551912095+191.24%
90 दिन$ +0.022794198574882746+375.79%

Nash Smart Finance (NASF) क्या है

Nash Smart Finance is a DeFi ecosystem designed to transform crypto participation into a gamified, sustainable, and community-driven experience. It combines practical tools with real token utility, making decentralized finance more engaging and accessible. With features like multi-token farming, staking, and a self-managed treasury system, NSF empowers users to take active roles in their financial decisions while exploring innovative game-based incentives.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Nash Smart Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Nash Smart Finance (NASF) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Nash Smart Finance (NASF) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Nash Smart Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Nash Smart Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Nash Smart Finance (NASF) टोकन का अर्थशास्त्र

Nash Smart Finance (NASF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NASF टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Nash Smart Finance (NASF) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Nash Smart Finance (NASF) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NASF प्राइस 0.02885986 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NASF से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NASF से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02885986 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Nash Smart Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NASF के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 288.60K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NASF की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NASF की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M USD है.
NASF की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NASF ने 0.03036396 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NASF का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NASF ने 0.00595173 USD की ATL प्राइस देखी.
NASF का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NASF के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या NASF इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NASF इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NASF का प्राइस का अनुमान देखें.
