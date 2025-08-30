NSDX की अधिक जानकारी

NASDEX लोगो

NASDEX मूल्य (NSDX)

गैर-सूचीबद्ध

1 NSDX से USD लाइव प्राइस:

$0.00653829
$0.00653829$0.00653829
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
NASDEX (NSDX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:35:23 (UTC+8)

NASDEX (NSDX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00652858
$ 0.00652858$ 0.00652858
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00659158
$ 0.00659158$ 0.00659158
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00652858
$ 0.00652858$ 0.00652858

$ 0.00659158
$ 0.00659158$ 0.00659158

$ 0.908581
$ 0.908581$ 0.908581

$ 0.00550403
$ 0.00550403$ 0.00550403

+0.02%

+0.06%

+5.10%

+5.10%

NASDEX (NSDX) रियल-टाइम प्राइस $0.00653742 है. पिछले 24 घंटों में, NSDX ने $ 0.00652858 के कम और $ 0.00659158 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NSDX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.908581 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00550403 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NSDX में +0.02%, 24 घंटों में +0.06%, तथा पिछले 7 दिनों में +5.10% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

NASDEX (NSDX) मार्केट की जानकारी

$ 124.13K
$ 124.13K$ 124.13K

--
----

$ 504.35K
$ 504.35K$ 504.35K

18.99M
18.99M 18.99M

77,138,636.59039141
77,138,636.59039141 77,138,636.59039141

NASDEX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 124.13K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NSDX की मार्केट में उपलब्ध राशि 18.99M है, कुल आपूर्ति 77138636.59039141 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 504.35K है.

NASDEX (NSDX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, NASDEX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, NASDEX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002502740 था.
पिछले 60 दिनों में, NASDEX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000257155 था.
पिछले 90 दिनों में, NASDEX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00168523775404417 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.06%
30 दिन$ +0.0002502740+3.83%
60 दिन$ -0.0000257155-0.39%
90 दिन$ -0.00168523775404417-20.49%

NASDEX (NSDX) क्या है

NASDEX is a decentralized exchange that offers our users the ability to trade tokenized equities on blockchain via our minting and trading mechanism that mimics the offchain economics of the real world equity price.

NASDEX (NSDX) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

NASDEX प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में NASDEX (NSDX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके NASDEX (NSDX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? NASDEX के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब NASDEX प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NSDX लोकल करेंसी में

NASDEX (NSDX) टोकन का अर्थशास्त्र

NASDEX (NSDX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NSDX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: NASDEX (NSDX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज NASDEX (NSDX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NSDX प्राइस 0.00653742 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NSDX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NSDX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00653742 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
NASDEX का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NSDX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 124.13K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NSDX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NSDX की मार्केट में उपलब्ध राशि 18.99M USD है.
NSDX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NSDX ने 0.908581 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NSDX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NSDX ने 0.00550403 USD की ATL प्राइस देखी.
NSDX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NSDX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या NSDX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NSDX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NSDX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:35:23 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.