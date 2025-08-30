Nasdao Ai मूल्य (NDAO)
-0.46%
-6.11%
+6.02%
+6.02%
Nasdao Ai (NDAO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NDAO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NDAO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NDAO में -0.46%, 24 घंटों में -6.11%, तथा पिछले 7 दिनों में +6.02% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Nasdao Ai का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 58.71K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NDAO की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.10B है, कुल आपूर्ति 1099811146.247699 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 58.71K है.
आज के दिन के दौरान, Nasdao Ai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Nasdao Ai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Nasdao Ai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Nasdao Ai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.11%
|30 दिन
|$ 0
|+13.82%
|60 दिन
|$ 0
|+36.83%
|90 दिन
|$ 0
|--
Nasdao Ai is building world's first self-sustainable AI Agent for validator. It's creating an AI Framework for create and launch own agents which can run validator infrastructure and trade on behalf of users. It's building its own AI Agent named Sakura which is the AI Framework for launching own Agents and running AI validator autonomously. It's listed on DAOS.FUN with growing AUM of more than 350k USD which also invests and incubates new AI projects.
