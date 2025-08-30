NAOS की अधिक जानकारी

NAOS Finance लोगो

NAOS Finance मूल्य (NAOS)

गैर-सूचीबद्ध

1 NAOS से USD लाइव प्राइस:

$0.00317562
-2.10%1D
mexc
USD
NAOS Finance (NAOS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:35:15 (UTC+8)

NAOS Finance (NAOS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00317529
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0032999
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00317529
$ 0.0032999
$ 3.44
$ 0.00104796
-1.28%

-2.18%

-7.30%

-7.30%

NAOS Finance (NAOS) रियल-टाइम प्राइस $0.00317572 है. पिछले 24 घंटों में, NAOS ने $ 0.00317529 के कम और $ 0.0032999 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NAOS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.44 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00104796 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NAOS में -1.28%, 24 घंटों में -2.18%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.30% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

NAOS Finance (NAOS) मार्केट की जानकारी

$ 267.46K
$ 267.46K$ 267.46K

--
----

$ 696.02K
$ 696.02K$ 696.02K

84.22M
84.22M 84.22M

219,177,127.4910942
219,177,127.4910942 219,177,127.4910942

NAOS Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 267.46K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NAOS की मार्केट में उपलब्ध राशि 84.22M है, कुल आपूर्ति 219177127.4910942 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 696.02K है.

NAOS Finance (NAOS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, NAOS Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, NAOS Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0006321448 था.
पिछले 60 दिनों में, NAOS Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0019819246 था.
पिछले 90 दिनों में, NAOS Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.001046261374104952 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.18%
30 दिन$ +0.0006321448+19.91%
60 दिन$ +0.0019819246+62.41%
90 दिन$ +0.001046261374104952+49.13%

NAOS Finance (NAOS) क्या है

NAOS Finance facilitates DeFi lenders and SME borrowers to allow both parties to interact in a permission-less manner on the blockchain. We enable the origination and funding of loans without traditional intermediaries. NAOS Finance provides lenders with stable and recurring income streams while also connecting the on-chain world with much bigger off-chain opportunities. Ultimately, our goal is to fully automate the tokenization of real-world assets and make them available as part of the end-to-end lending process through NAOS Finance.

NAOS Finance (NAOS) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

NAOS Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में NAOS Finance (NAOS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके NAOS Finance (NAOS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? NAOS Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब NAOS Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NAOS लोकल करेंसी में

NAOS Finance (NAOS) टोकन का अर्थशास्त्र

NAOS Finance (NAOS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NAOS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: NAOS Finance (NAOS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज NAOS Finance (NAOS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NAOS प्राइस 0.00317572 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NAOS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NAOS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00317572 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
NAOS Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NAOS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 267.46K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NAOS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NAOS की मार्केट में उपलब्ध राशि 84.22M USD है.
NAOS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NAOS ने 3.44 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NAOS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NAOS ने 0.00104796 USD की ATL प्राइस देखी.
NAOS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NAOS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या NAOS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NAOS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NAOS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:35:15 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.