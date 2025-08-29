Nano मूल्य (XNO)
Nano (XNO) रियल-टाइम प्राइस $0.907439 है. पिछले 24 घंटों में, XNO ने $ 0.886148 के कम और $ 0.957968 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XNO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 33.69 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.026179 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XNO में -0.19%, 24 घंटों में -5.27%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.27% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Nano का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 120.98M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XNO की मार्केट में उपलब्ध राशि 133.25M है, कुल आपूर्ति 133248290.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 120.98M है.
आज के दिन के दौरान, Nano का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0505294867354084 था.
पिछले 30 दिनों में, Nano का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0361716074 था.
पिछले 60 दिनों में, Nano का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0251461328 था.
पिछले 90 दिनों में, Nano का USD में मूल्य बदलाव $ +0.003229438954465 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0505294867354084
|-5.27%
|30 दिन
|$ -0.0361716074
|-3.98%
|60 दिन
|$ +0.0251461328
|+2.77%
|90 दिन
|$ +0.003229438954465
|+0.36%
Nano, a low-latency cryptocurrency built on an innovative block-lattice data structure offering unlimited scalability and no transaction fees. Nano by design is a simple protocol with the sole purpose of being a high-performance cryptocurrency. The Nano protocol can run on low-power hardware, allowing it to be a practical, decentralized cryptocurrency for everyday use. It uses an ORV (Open Representative Voting) consensus algorithm, which is similar to PoS (Proof of Stake) but without inflationary rewards not locking of the native coin XNO. The original Nano (RailBlocks) paper and first beta implementation were published in December, 2014, making it one of the first Directed Acyclic Graph (DAG) based cryptocurrencies [6]. Soon after, other DAG cryptocurrencies began to develop, most notably DagCoin/Byteball and IOTA. These DAG-based cryptocurrencies broke the blockchain mold, improving system performance and security. Byteball achieves consensus by relying on a “main-chain” comprised of honest, reputable and user-trusted “witnesses”, while IOTA achieves consensus via the cumulative PoW of stacked transactions. Nano achieves consensus via a balance-weighted vote on conflicting transactions. This consensus system provides quicker, more deterministic transactions while still maintaining a strong, decentralized system. Nano continues this development and has positioned itself as one of the highest performing cryptocurrencies. Nano is a trustless, feeless, low-latency cryptocurrency that utilizes a novel blocklattice structure and delegated Proof of Stake voting. The network requires minimal resources, no high-power mining hardware, and can process high transaction throughput. All of this is achieved by having individual blockchains for each account, eliminating access issues and inefficiencies of a global data-structure. We identified possible attack vectors on the system and presented arguments on how Nano is resistant to these forms of attacks. Check out CoinBureau for the complete review of Nano.
