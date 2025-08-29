NAMI builds and maintains decentralized DeFi protocols on the Rujira Network, secured by THORChain. Our mission is to make decentralized finance accessible to everyone by removing complexity and delivering clear value. We focus on simplifying on-chain diversification, offering simple, attractive, and sustainable single-sided yield opportunities, and streamlining onboarding and offboarding through our Unification strategy. In addition, we work to enhance liquidity depth across the network through effective market-making strategies, ensuring a smoother and more efficient DeFi experience for all users.

