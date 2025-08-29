NAMI की अधिक जानकारी

NAMI Protocol लोगो

NAMI Protocol मूल्य (NAMI)

गैर-सूचीबद्ध

1 NAMI से USD लाइव प्राइस:

$0.02979413
$0.02979413$0.02979413
+14.60%1D
mexc
USD
NAMI Protocol (NAMI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:58:53 (UTC+8)

NAMI Protocol (NAMI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0259926
$ 0.0259926$ 0.0259926
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.02979454
$ 0.02979454$ 0.02979454
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0259926
$ 0.0259926$ 0.0259926

$ 0.02979454
$ 0.02979454$ 0.02979454

$ 0.03760331
$ 0.03760331$ 0.03760331

$ 0.00641005
$ 0.00641005$ 0.00641005

-0.00%

+14.62%

+22.28%

+22.28%

NAMI Protocol (NAMI) रियल-टाइम प्राइस $0.02979413 है. पिछले 24 घंटों में, NAMI ने $ 0.0259926 के कम और $ 0.02979454 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NAMI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03760331 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00641005 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NAMI में -0.00%, 24 घंटों में +14.62%, तथा पिछले 7 दिनों में +22.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

NAMI Protocol (NAMI) मार्केट की जानकारी

$ 2.60M
$ 2.60M$ 2.60M

--
----

$ 2.98M
$ 2.98M$ 2.98M

87.40M
87.40M 87.40M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

NAMI Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.60M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NAMI की मार्केट में उपलब्ध राशि 87.40M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.98M है.

NAMI Protocol (NAMI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, NAMI Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00380124 था.
पिछले 30 दिनों में, NAMI Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013997490 था.
पिछले 60 दिनों में, NAMI Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0141834330 था.
पिछले 90 दिनों में, NAMI Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00380124+14.62%
30 दिन$ -0.0013997490-4.69%
60 दिन$ +0.0141834330+47.60%
90 दिन$ 0--

NAMI Protocol (NAMI) क्या है

NAMI builds and maintains decentralized DeFi protocols on the Rujira Network, secured by THORChain. Our mission is to make decentralized finance accessible to everyone by removing complexity and delivering clear value. We focus on simplifying on-chain diversification, offering simple, attractive, and sustainable single-sided yield opportunities, and streamlining onboarding and offboarding through our Unification strategy. In addition, we work to enhance liquidity depth across the network through effective market-making strategies, ensuring a smoother and more efficient DeFi experience for all users.

NAMI Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में NAMI Protocol (NAMI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके NAMI Protocol (NAMI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? NAMI Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब NAMI Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NAMI लोकल करेंसी में

NAMI Protocol (NAMI) टोकन का अर्थशास्त्र

NAMI Protocol (NAMI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NAMI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: NAMI Protocol (NAMI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज NAMI Protocol (NAMI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NAMI प्राइस 0.02979413 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NAMI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NAMI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02979413 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
NAMI Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NAMI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.60M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NAMI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NAMI की मार्केट में उपलब्ध राशि 87.40M USD है.
NAMI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NAMI ने 0.03760331 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NAMI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NAMI ने 0.00641005 USD की ATL प्राइस देखी.
NAMI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NAMI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या NAMI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NAMI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NAMI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:58:53 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.