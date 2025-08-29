Nailong मूल्य (NAILONG)
Nailong (NAILONG) रियल-टाइम प्राइस $0.00231426 है. पिछले 24 घंटों में, NAILONG ने $ 0.00230482 के कम और $ 0.0027736 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NAILONG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.068524 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NAILONG में -2.74%, 24 घंटों में -14.16%, तथा पिछले 7 दिनों में -47.48% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Nailong का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.33M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NAILONG की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999996666.93 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.33M है.
आज के दिन के दौरान, Nailong का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00038184872917915 था.
पिछले 30 दिनों में, Nailong का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0030297646 था.
पिछले 60 दिनों में, Nailong का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004665735 था.
पिछले 90 दिनों में, Nailong का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00038184872917915
|-14.16%
|30 दिन
|$ +0.0030297646
|+130.92%
|60 दिन
|$ +0.0004665735
|+20.16%
|90 दिन
|$ 0
|--
$Nailong is a decentralized meme coin orbiting the Solana blockchain, fueled by the unstoppable energy of the internet’s favorite meme pioneers. Inspired by the legendary and often memed “Nailong” (an alternate reality tech billionaire), this coin is your ticket to the moon—or perhaps even further. Combining humor, innovation, and a touch of absurdity, $Nailong aims to be the hottest asset in the galaxy. Whether you're a hodler or a meme creator, $Nailong promises to take your portfolio—and your sense of humor—into orbit. Launched with a fair distribution, $Nailong boasts ultra-fast transactions, low fees, and a community-driven roadmap that includes space-inspired NFTs, interstellar giveaways, and exclusive access to meme-based events. It's not just about money; it's about making the ride to the moon as entertaining as possible. Slogan: "Blast off with $Nailong, the meme coin that's truly out of this world!"
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
