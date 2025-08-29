Nacho the Kat मूल्य (NACHO)
Nacho the Kat (NACHO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NACHO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NACHO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NACHO में --, 24 घंटों में -4.41%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.27% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Nacho the Kat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 16.84M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NACHO की मार्केट में उपलब्ध राशि 287.00B है, कुल आपूर्ति 287000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 16.84M है.
आज के दिन के दौरान, Nacho the Kat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Nacho the Kat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Nacho the Kat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Nacho the Kat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.41%
|30 दिन
|$ 0
|+14.22%
|60 दिन
|$ 0
|+126.42%
|90 दिन
|$ 0
|--
Nacho the Kat is the first fair-launch KRC20 token on Kaspa, designed to bridge the gap between crypto enthusiasts and the technical brilliance of the Kaspa ecosystem. With a mission to foster decentralization, transparency, and community-driven governance, Nacho empowers individuals to engage in Kaspa's growing ecosystem. All 287 billion NACHO tokens were fairly minted by the community at a network fee of 1 Kaspa per mint, with the final supply minted in under 24 hours. NACHO is now fully in circulation and has a passionate and expanding community.
Nacho the Kat (NACHO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NACHO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
