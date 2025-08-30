😎 Welcome to the most beautiful utility/meme coin on BASE – $MYEVA 🌟 Not just a meme. Not just AI. This is the beginning of the $MYEVAverse – where games and services come alive 💫 Powered by pure beauty and artificial intelligence 🐍 Play SnakeVa, our new Play2Earn game – and earn while you vibe ❤️ 📽️ Watch videos about myEva or listen to our brand new music available on Apple Music, Spotify and more 🎶

