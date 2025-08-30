MTK की अधिक जानकारी

My Token लोगो

My Token मूल्य (MTK)

गैर-सूचीबद्ध

1 MTK से USD लाइव प्राइस:

--
----
-4.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
My Token (MTK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:04:02 (UTC+8)

My Token (MTK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00198693
$ 0.00198693$ 0.00198693

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-4.83%

-2.21%

-2.21%

My Token (MTK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MTK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MTK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00198693 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MTK में -0.01%, 24 घंटों में -4.83%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.21% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

My Token (MTK) मार्केट की जानकारी

$ 25.94K
$ 25.94K$ 25.94K

--
----

$ 25.94K
$ 25.94K$ 25.94K

998.16M
998.16M 998.16M

998,157,337.930687
998,157,337.930687 998,157,337.930687

My Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 25.94K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MTK की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.16M है, कुल आपूर्ति 998157337.930687 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 25.94K है.

My Token (MTK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, My Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, My Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, My Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, My Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.83%
30 दिन$ 0-26.07%
60 दिन$ 0-12.46%
90 दिन$ 0--

My Token (MTK) क्या है

A cow memecoin $MTK My Token born from eliza GitHub code pumpfun.ts. The Cow $MTK (My token) is the first successful test token created using ai16z pumpfun.ts code from Eliza’s GitHub. This code is designed to let All AI agents create and launch their own pumpfun tokens. $MTK was a key test token to make sure that codes worked , making it the starting point for future AI-driven token launches and showing a new way AI can be part of the crypto world.

My Token (MTK) संसाधन

My Token प्राइस का अनुमान (USD)

MTK लोकल करेंसी में

My Token (MTK) टोकन का अर्थशास्त्र

My Token (MTK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MTK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: My Token (MTK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज My Token (MTK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MTK प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MTK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MTK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
My Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MTK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 25.94K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MTK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MTK की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.16M USD है.
MTK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MTK ने 0.00198693 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MTK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MTK ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
MTK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MTK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MTK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MTK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MTK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:04:02 (UTC+8)

