My DeFi Pet मूल्य (DPET)

1 DPET से USD लाइव प्राइस:

$0.01747349
$0.01747349$0.01747349
-4.80%1D
USD
My DeFi Pet (DPET) मूल्य का लाइव चार्ट
My DeFi Pet (DPET) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01705239
$ 0.01705239$ 0.01705239
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01858754
$ 0.01858754$ 0.01858754
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01705239
$ 0.01705239$ 0.01705239

$ 0.01858754
$ 0.01858754$ 0.01858754

$ 9.92
$ 9.92$ 9.92

$ 0.00446692
$ 0.00446692$ 0.00446692

-0.45%

-4.82%

-17.62%

-17.62%

My DeFi Pet (DPET) रियल-टाइम प्राइस $0.01747349 है. पिछले 24 घंटों में, DPET ने $ 0.01705239 के कम और $ 0.01858754 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DPET की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 9.92 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00446692 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DPET में -0.45%, 24 घंटों में -4.82%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.62% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

My DeFi Pet (DPET) मार्केट की जानकारी

$ 877.83K
$ 877.83K$ 877.83K

--
----

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

50.23M
50.23M 50.23M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

My DeFi Pet का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 877.83K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DPET की मार्केट में उपलब्ध राशि 50.23M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.75M है.

My DeFi Pet (DPET) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, My DeFi Pet का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00088650186741336 था.
पिछले 30 दिनों में, My DeFi Pet का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0030433787 था.
पिछले 60 दिनों में, My DeFi Pet का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0011725952 था.
पिछले 90 दिनों में, My DeFi Pet का USD में मूल्य बदलाव $ +0.012063978459708119 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00088650186741336-4.82%
30 दिन$ -0.0030433787-17.41%
60 दिन$ -0.0011725952-6.71%
90 दिन$ +0.012063978459708119+223.01%

My DeFi Pet (DPET) क्या है

The DPET token is the lifeblood of the Onchamon universe, fueling your adventures and enhancing your gameplay experience. DPET empowers players to purchase exclusive in-game items, stake and earn rewards, and participate in the game's governance. Operating seamlessly on Binance Smart Chain, OpBNB, and KardiaChain, DPET ensures smooth transactions and interactions, making your journey in the Onchamon world more thrilling and rewarding.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

My DeFi Pet प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में My DeFi Pet (DPET) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके My DeFi Pet (DPET) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? My DeFi Pet के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब My DeFi Pet प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DPET लोकल करेंसी में

My DeFi Pet (DPET) टोकन का अर्थशास्त्र

My DeFi Pet (DPET) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DPET टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: My DeFi Pet (DPET) के बारे में अन्य प्रश्न

आज My DeFi Pet (DPET) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DPET प्राइस 0.01747349 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DPET से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DPET से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01747349 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
My DeFi Pet का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DPET के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 877.83K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DPET की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DPET की मार्केट में उपलब्ध राशि 50.23M USD है.
DPET की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DPET ने 9.92 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DPET का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DPET ने 0.00446692 USD की ATL प्राइस देखी.
DPET का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DPET के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DPET इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DPET इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DPET का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.