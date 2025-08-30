XSEED की अधिक जानकारी

MXS Games लोगो

MXS Games मूल्य (XSEED)

गैर-सूचीबद्ध

1 XSEED से USD लाइव प्राइस:

--
----
+4.10%1D
MXS Games (XSEED) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:34:21 (UTC+8)

MXS Games (XSEED) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00160571
$ 0.00160571$ 0.00160571

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

+4.18%

-1.89%

-1.89%

MXS Games (XSEED) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, XSEED ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XSEED की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00160571 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XSEED में +0.02%, 24 घंटों में +4.18%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.89% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

MXS Games (XSEED) मार्केट की जानकारी

$ 159.46K
$ 159.46K$ 159.46K

--
----

$ 876.49K
$ 876.49K$ 876.49K

7.99B
7.99B 7.99B

43,899,998,600.0
43,899,998,600.0 43,899,998,600.0

MXS Games का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 159.46K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XSEED की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.99B है, कुल आपूर्ति 43899998600.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 876.49K है.

MXS Games (XSEED) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, MXS Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, MXS Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, MXS Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, MXS Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+4.18%
30 दिन$ 0-0.10%
60 दिन$ 0-19.65%
90 दिन$ 0--

MXS Games (XSEED) क्या है

MXS Games Web 2.5 games studio with a large library of games, L1 blockchain managed by Ava Labs and a sustainable ecosystem powered by in-game ads. Access to billions of players via Google & Apple devices. TLDR Make gaming FAIR for players. We are an evolution from the current generation of web3 game studios and offer a completely fresh perspective for mass adoption. Our players can play any game, use the same digital assets in multiple games and be rewarded daily for the activities. One click onboarding into 30+ studio games (PC/mobile), invisible web3 & share up to 60% of ad revenue with players. Single utility token ($XSEED) will power the entire ecosystem including gas fees, and purchase currency for NFTs, nodes and merchandise. MetaXSeed Games is a layer 1 blockchain managed by Ava Labs and gaming studio with a large library of mobile, web and PC games that will use blockchain, NFTs, advertising and AI to unleash the next generation of sustainable 'play and earn' games. We want to combine the best of Web2 (fun games, free to play ad-driven model) & Web3 (digital ownership, interoperability, transparency).

MXS Games प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में MXS Games (XSEED) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके MXS Games (XSEED) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? MXS Games के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब MXS Games प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

XSEED लोकल करेंसी में

MXS Games (XSEED) टोकन का अर्थशास्त्र

MXS Games (XSEED) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. XSEED टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: MXS Games (XSEED) के बारे में अन्य प्रश्न

आज MXS Games (XSEED) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव XSEED प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
XSEED से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
XSEED से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
MXS Games का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
XSEED के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 159.46K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
XSEED की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
XSEED की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.99B USD है.
XSEED की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
XSEED ने 0.00160571 USD की ATH प्राइस हासिल की.
XSEED का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
XSEED ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
XSEED का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
XSEED के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या XSEED इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष XSEED इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए XSEED का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.