MXNB (MXNB) रियल-टाइम प्राइस $0.052891 है. पिछले 24 घंटों में, MXNB ने $ 0.052717 के कम और $ 0.054496 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MXNB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.063759 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.04638506 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MXNB में -0.24%, 24 घंटों में -1.82%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.57% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
MXNB का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 698.47K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MXNB की मार्केट में उपलब्ध राशि 13.21M है, कुल आपूर्ति 13211036.54821 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 698.47K है.
आज के दिन के दौरान, MXNB का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00098455013828921 था.
पिछले 30 दिनों में, MXNB का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0010246097 था.
पिछले 60 दिनों में, MXNB का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0051691537 था.
पिछले 90 दिनों में, MXNB का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00503497662309585 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00098455013828921
|-1.82%
|30 दिन
|$ -0.0010246097
|-1.93%
|60 दिन
|$ +0.0051691537
|+9.77%
|90 दिन
|$ +0.00503497662309585
|+10.52%
MXNB Stablecoin is a cutting-edge, fiat-collateralized stablecoin designed to bridge the gap between traditional finance and blockchain technology. MXNB is backed by the Mexican Peso (MXN) and built on the Ethereum ERC-20 standard, ensuring seamless compatibility with a variety of wallets and exchanges. Imagine enabling seamless cross-border transactions for multinational corporations, providing instant settlement and liquidity for trade finance, or offering a stable, secure investment vehicle for institutional investors seeking exposure to the Mexican market—all with the efficiency and reliability of MXNB. Financial Inclusion: MXNB aims to revolutionize the digital economy by providing a stable, efficient medium for international transactions, remittances, and commerce. By leveraging blockchain technology, MXNB ensures real-time settlement and reduced transaction costs. Regulatory Compliance: MXNB adheres to international AML/CFT standards, ensuring secure and compliant transactions. Market Entry: Although MXNB tokens are not yet available on exchanges listed on CoinGecko, updates will be provided as soon as the token is launched and available for trading. Expected Launch: Stay informed about the launch and price movements of MXNB by adding it to your CoinGecko watchlist. With a strategic roadmap in place, MXNB is set to become a pivotal player in the financial services industry, offering robust interoperability across financial platforms.
