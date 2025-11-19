एक्सचेंजDEX+
MUTE SWAP by Virtuals का आज का लाइव मूल्य 0.0120299 USD है.MUTE का मार्केट कैप 4,774,520 USD है. भारत में MUTE से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

MUTE SWAP by Virtuals मूल्य (MUTE)

$0.01206684
MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:22:22 (UTC+8)

MUTE SWAP by Virtuals का आज का मूल्य

आज MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) का लाइव मूल्य $ 0.0120299 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 19.56% का बदलाव आया है. मौजूदा MUTE से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.0120299 प्रति MUTE है.

$ 4,774,520 के मार्केट कैप के अनुसार MUTE SWAP by Virtuals करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 400.00M MUTE है. पिछले 24 घंटों के दौरान, MUTE की ट्रेडिंग $ 0.0119363 (निम्न) और $ 0.01500123 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.02398524 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00097733 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में MUTE में पिछले एक घंटे में -5.25% और पिछले 7 दिनों में -24.36% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) मार्केट की जानकारी

$ 4.77M
--
$ 11.94M
400.00M
1,000,000,000.0
MUTE SWAP by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.77M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MUTE की मार्केट में उपलब्ध राशि 400.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.94M है.

MUTE SWAP by Virtuals की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0119363
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01500123
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0119363
$ 0.01500123
$ 0.02398524
$ 0.00097733
-5.25%

-19.56%

-24.36%

-24.36%

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, MUTE SWAP by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00292566779706973 था.
पिछले 30 दिनों में, MUTE SWAP by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0439465467 था.
पिछले 60 दिनों में, MUTE SWAP by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0329386770 था.
पिछले 90 दिनों में, MUTE SWAP by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00705600114952822 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00292566779706973-19.56%
30 दिन$ +0.0439465467+365.31%
60 दिन$ +0.0329386770+273.81%
90 दिन$ +0.00705600114952822+141.86%

MUTE SWAP by Virtuals के लिए प्राइस पूर्वानुमान

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में MUTE का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, MUTE SWAP by Virtuals के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में MUTE SWAP by Virtuals की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए MUTE के प्राइस पूर्वानुमान के लिए MUTE SWAP by Virtualsप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) संसाधन

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न MUTE SWAP by Virtuals

2030 में 1 MUTE SWAP by Virtuals का मूल्य कितना होगा?
अगर MUTE SWAP by Virtuals 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. MUTE SWAP by Virtuals के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:22:22 (UTC+8)

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

MUTE SWAP by Virtuals के बारे में और जानें

$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$193.95
$0.013440
$0.03520
$0.00000000000000005368
$0.0000000015000
$0.0360
