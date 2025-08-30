MUTE की अधिक जानकारी

Mute मूल्य (MUTE)

1 MUTE से USD लाइव प्राइस:

$0.02642634
$0.02642634$0.02642634
-1.00%1D
mexc
USD
Mute (MUTE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:16:17 (UTC+8)

Mute (MUTE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02605487
$ 0.02605487$ 0.02605487
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.02742484
$ 0.02742484$ 0.02742484
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02605487
$ 0.02605487$ 0.02605487

$ 0.02742484
$ 0.02742484$ 0.02742484

$ 3.14
$ 3.14$ 3.14

$ 0.01052868
$ 0.01052868$ 0.01052868

-0.15%

-1.09%

-5.14%

-5.14%

Mute (MUTE) रियल-टाइम प्राइस $0.02642634 है. पिछले 24 घंटों में, MUTE ने $ 0.02605487 के कम और $ 0.02742484 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MUTE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.14 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01052868 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MUTE में -0.15%, 24 घंटों में -1.09%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Mute (MUTE) मार्केट की जानकारी

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

--
----

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

40.00M
40.00M 40.00M

40,000,000.0
40,000,000.0 40,000,000.0

Mute का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.06M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MUTE की मार्केट में उपलब्ध राशि 40.00M है, कुल आपूर्ति 40000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.06M है.

Mute (MUTE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Mute का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00029257307783307 था.
पिछले 30 दिनों में, Mute का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0038563218 था.
पिछले 60 दिनों में, Mute का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0170781834 था.
पिछले 90 दिनों में, Mute का USD में मूल्य बदलाव $ +0.009615124804523597 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00029257307783307-1.09%
30 दिन$ +0.0038563218+14.59%
60 दिन$ +0.0170781834+64.63%
90 दिन$ +0.009615124804523597+57.19%

Mute (MUTE) क्या है

Mute is a zkRollup DeFi Platform. Invest & trade, earn yields, and participate in bonds all on one decentralized, community driven, lightning fast and low cost platform.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Mute प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Mute (MUTE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Mute (MUTE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Mute के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Mute प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Mute (MUTE) टोकन का अर्थशास्त्र

Mute (MUTE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MUTE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Mute (MUTE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Mute (MUTE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MUTE प्राइस 0.02642634 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MUTE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MUTE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02642634 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Mute का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MUTE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.06M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MUTE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MUTE की मार्केट में उपलब्ध राशि 40.00M USD है.
MUTE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MUTE ने 3.14 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MUTE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MUTE ने 0.01052868 USD की ATL प्राइस देखी.
MUTE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MUTE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MUTE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MUTE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MUTE का प्राइस का अनुमान देखें.
