MUT8 Virus मूल्य (MUTE)
MUT8 Virus (MUTE) रियल-टाइम प्राइस $0.00004553 है. पिछले 24 घंटों में, MUTE ने $ 0.0000427 के कम और $ 0.00005132 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MUTE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00105021 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000488 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MUTE में +1.39%, 24 घंटों में -8.89%, तथा पिछले 7 दिनों में +13.68% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
MUT8 Virus का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 45.53K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MUTE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999996371.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 45.53K है.
आज के दिन के दौरान, MUT8 Virus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, MUT8 Virus का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000110406 था.
पिछले 60 दिनों में, MUT8 Virus का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002888735 था.
पिछले 90 दिनों में, MUT8 Virus का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000806606134097929 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-8.89%
|30 दिन
|$ -0.0000110406
|-24.24%
|60 दिन
|$ +0.0002888735
|+634.47%
|90 दिन
|$ -0.000806606134097929
|-94.65%
MUT8 Virus. There is no cure. A memetic virus released on Solana. Born from containment failure, $MUT8 spreads through memes, raids, and belief. This isn’t a token — it’s an outbreak. $MUT8 is a meme-driven, narrative-powered token built on Solana — blending digital lore with viral community energy. It is not just a coin. It’s a contagion of belief, memes, and storytelling. Inspired by outbreak fiction, internet culture, and underground cults, $MUT8 spreads through participation, not promotion. We’re committed to transparency, decentralisation, and long-term community-building. Mutate the chain.
MUT8 Virus (MUTE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MUTE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
