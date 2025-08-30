MUTE की अधिक जानकारी

MUT8 Virus लोगो

MUT8 Virus मूल्य (MUTE)

गैर-सूचीबद्ध

1 MUTE से USD लाइव प्राइस:

--
----
-8.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
MUT8 Virus (MUTE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:33:26 (UTC+8)

MUT8 Virus (MUTE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0000427$ 0.0000427
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00005132$ 0.00005132
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0000427$ 0.0000427

$ 0.00005132$ 0.00005132

$ 0.00105021$ 0.00105021

$ 0.00000488$ 0.00000488

+1.39%

-8.89%

+13.68%

+13.68%

MUT8 Virus (MUTE) रियल-टाइम प्राइस $0.00004553 है. पिछले 24 घंटों में, MUTE ने $ 0.0000427 के कम और $ 0.00005132 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MUTE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00105021 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000488 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MUTE में +1.39%, 24 घंटों में -8.89%, तथा पिछले 7 दिनों में +13.68% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

MUT8 Virus (MUTE) मार्केट की जानकारी

$ 45.53K
--
----

$ 45.53K
1000.00M
999,996,371.0
MUT8 Virus का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 45.53K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MUTE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999996371.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 45.53K है.

MUT8 Virus (MUTE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, MUT8 Virus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, MUT8 Virus का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000110406 था.
पिछले 60 दिनों में, MUT8 Virus का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002888735 था.
पिछले 90 दिनों में, MUT8 Virus का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000806606134097929 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-8.89%
30 दिन$ -0.0000110406-24.24%
60 दिन$ +0.0002888735+634.47%
90 दिन$ -0.000806606134097929-94.65%

MUT8 Virus (MUTE) क्या है

MUT8 Virus. There is no cure. A memetic virus released on Solana. Born from containment failure, $MUT8 spreads through memes, raids, and belief. This isn’t a token — it’s an outbreak. $MUT8 is a meme-driven, narrative-powered token built on Solana — blending digital lore with viral community energy. It is not just a coin. It’s a contagion of belief, memes, and storytelling. Inspired by outbreak fiction, internet culture, and underground cults, $MUT8 spreads through participation, not promotion. We’re committed to transparency, decentralisation, and long-term community-building. Mutate the chain.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

MUT8 Virus (MUTE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

MUT8 Virus प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में MUT8 Virus (MUTE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके MUT8 Virus (MUTE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? MUT8 Virus के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब MUT8 Virus प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MUTE लोकल करेंसी में

MUT8 Virus (MUTE) टोकन का अर्थशास्त्र

MUT8 Virus (MUTE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MUTE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: MUT8 Virus (MUTE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज MUT8 Virus (MUTE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MUTE प्राइस 0.00004553 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MUTE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MUTE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00004553 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
MUT8 Virus का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MUTE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 45.53K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MUTE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MUTE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M USD है.
MUTE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MUTE ने 0.00105021 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MUTE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MUTE ने 0.00000488 USD की ATL प्राइस देखी.
MUTE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MUTE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MUTE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MUTE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MUTE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:33:26 (UTC+8)

