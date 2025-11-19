एक्सचेंजDEX+
Music by Virtuals का आज का लाइव मूल्य 0.00121547 USD है.MUSIC का मार्केट कैप 1,207,063 USD है. भारत में MUSIC से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

MUSIC की अधिक जानकारी

MUSIC प्राइस की जानकारी

MUSIC क्या है

MUSIC आधिकारिक वेबसाइट

MUSIC टोकन का अर्थशास्त्र

MUSIC प्राइस का पूर्वानुमान

Music by Virtuals लोगो

Music by Virtuals मूल्य (MUSIC)

गैर-सूचीबद्ध

1 MUSIC से USD लाइव प्राइस:

$0.00121547
$0.00121547$0.00121547
+15.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Music by Virtuals (MUSIC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:41:43 (UTC+8)

Music by Virtuals का आज का मूल्य

आज Music by Virtuals (MUSIC) का लाइव मूल्य $ 0.00121547 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 15.50% का बदलाव आया है. मौजूदा MUSIC से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00121547 प्रति MUSIC है.

$ 1,207,063 के मार्केट कैप के अनुसार Music by Virtuals करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 997.59M MUSIC है. पिछले 24 घंटों के दौरान, MUSIC की ट्रेडिंग $ 0.00103878 (निम्न) और $ 0.0013443 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.04681096 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00028897 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में MUSIC में पिछले एक घंटे में +0.60% और पिछले 7 दिनों में -27.18% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Music by Virtuals (MUSIC) मार्केट की जानकारी

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

--
----

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

997.59M
997.59M 997.59M

997,589,005.9044687
997,589,005.9044687 997,589,005.9044687

Music by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.21M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MUSIC की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.59M है, कुल आपूर्ति 997589005.9044687 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.21M है.

Music by Virtuals की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00103878
$ 0.00103878$ 0.00103878
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0013443
$ 0.0013443$ 0.0013443
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00103878
$ 0.00103878$ 0.00103878

$ 0.0013443
$ 0.0013443$ 0.0013443

$ 0.04681096
$ 0.04681096$ 0.04681096

$ 0.00028897
$ 0.00028897$ 0.00028897

+0.60%

+15.50%

-27.18%

-27.18%

Music by Virtuals (MUSIC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Music by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00016314 था.
पिछले 30 दिनों में, Music by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0012051419 था.
पिछले 60 दिनों में, Music by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001788556 था.
पिछले 90 दिनों में, Music by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001651658255097195 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00016314+15.50%
30 दिन$ +0.0012051419+99.15%
60 दिन$ -0.0001788556-14.71%
90 दिन$ -0.0001651658255097195-11.96%

Music by Virtuals के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Music by Virtuals (MUSIC) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में MUSIC का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Music by Virtuals (MUSIC) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Music by Virtuals के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

Music by Virtuals (MUSIC) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Music by Virtuals

2030 में 1 Music by Virtuals का मूल्य कितना होगा?
अगर Music by Virtuals 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Music by Virtuals के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:41:43 (UTC+8)

Music by Virtuals (MUSIC) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Music by Virtuals के बारे में और जानें

