Museum Of Memes मूल्य (MOM)
-0.33%
-5.40%
+7.13%
+7.13%
Museum Of Memes (MOM) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MOM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MOM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00468506 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MOM में -0.33%, 24 घंटों में -5.40%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.13% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Museum Of Memes का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.60K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MOM की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.11M है, कुल आपूर्ति 999112801.558918 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.60K है.
आज के दिन के दौरान, Museum Of Memes का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Museum Of Memes का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Museum Of Memes का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Museum Of Memes का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.40%
|30 दिन
|$ 0
|+24.04%
|60 दिन
|$ 0
|+28.58%
|90 दिन
|$ 0
|--
Museum of Memes: Explore the Fun and Future of Memecoins Welcome to the Museum of Memes, your digital gateway to the world of memecoins. Here, you can discover the most iconic and up-and-coming tokens that are making waves in the crypto world. From legendary memecoins to hidden gems with “moon potential,” this museum showcases the quirky, unpredictable, and often hilarious side of the cryptocurrency market. Each memecoin in our collection comes with its backstory, impact, and insights into its future potential. As new tokens emerge, they will be added to keep the museum fresh, dynamic, and always on the cutting edge. Dive in and explore the digital evolution of memecoins — where memes meet money and the fun never stops!
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Museum Of Memes (MOM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Museum Of Memes (MOM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Museum Of Memes के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब Museum Of Memes प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
Museum Of Memes (MOM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MOM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
