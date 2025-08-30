Murad मूल्य (MURAD)
-0.33%
-1.79%
-7.85%
-7.85%
Murad (MURAD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MURAD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MURAD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00108684 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MURAD में -0.33%, 24 घंटों में -1.79%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Murad का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 397.01K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MURAD की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.76M है, कुल आपूर्ति 999757661.680106 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 397.01K है.
आज के दिन के दौरान, Murad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Murad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Murad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Murad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.79%
|30 दिन
|$ 0
|-4.60%
|60 दिन
|$ 0
|+26.51%
|90 दिन
|$ 0
|--
Murad is a Solana meme coin, currently listed on three centralized exchanges (CEXs). Despite being just two weeks old, our story is already legendary. The Murad token was originally deployed by a developer who airdropped 12% of the supply to Murad himself—one of the biggest influencers in the meme coin community. However, the dev later rugged the project, causing the market cap to plummet from $35M to almost zero within hours. But we refused to let the story end there. The community took over, driven by strong conviction and great energy. We believe in Murad, and together, we are building something truly special. This is just the beginning. We will flip everything!
