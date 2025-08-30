Munch मूल्य (MUNCH)
--
--
+7.26%
+7.26%
Munch (MUNCH) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MUNCH ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MUNCH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MUNCH में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +7.26% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Munch का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.97K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MUNCH की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.01B है, कुल आपूर्ति 9007650879.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.97K है.
आज के दिन के दौरान, Munch का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Munch का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Munch का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Munch का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-0.32%
|60 दिन
|$ 0
|+5.94%
|90 दिन
|$ 0
|--
While we started Munch as a simple meme coin, the exponential growth of the project and the strong community lead us to further more strengthen our grounds. Munch while on the surface is a fun meme coin, some saying the meme that we our talented artists darw, in terms of quality are the best they have seen, we are also building useful products for future meme coins. Till now we have created a coinflip tool, and in a few days will be launching our Airdrop tool that will help upcoming coins go through the process of airdrop with ease. Munch was #1 trending in Dex Screener and Birdeye less than 24 hours after launch. We also invite you to listen to our recent AMA session, available at: https://twitter.com/s0meone_u_know/status/1768774194244759732 where we discussed what the future holds, our community really enjoyed the talks and we hope you do as well. We understand that previously we got declined, but we are sure given our large community, our powerful dev team, and the opportunities that exist, we are all on the same page on maintaing momentum and getting rewarded for it. Thank you.
Munch (MUNCH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MUNCH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
