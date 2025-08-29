Muhdo Hub मूल्य (DNA)
Muhdo Hub (DNA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DNA ने $ 0 के कम और $ 0.00106975 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DNA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.088083 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DNA में +8.35%, 24 घंटों में +12.49%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.51% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Muhdo Hub का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.78M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DNA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.78B है, कुल आपूर्ति 4786912991.86705 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.79M है.
आज के दिन के दौरान, Muhdo Hub का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00011095 था.
पिछले 30 दिनों में, Muhdo Hub का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Muhdo Hub का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Muhdo Hub का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00011095
|+12.49%
|30 दिन
|$ 0
|-32.89%
|60 दिन
|$ 0
|-51.36%
|90 दिन
|$ 0
|--
Muhdo's AI-driven health ecosystem empowers you to stake, earn, and access tailored wellness products based on your unique genetic makeup. Why $DNA Token? Through the implementation of a Web3 based $DNA Token, the health and wellbeing services provided by Muhdo are dramatically enhanced. Muhdo is able to provide its own unique framework on the Web3 layer to create a secure and improved experience for Muhdo Hub users. Turn Health in to Wealth In addition to the health benefits that the $DNA Token provides through the user experience, the $DNA Token also provides opportunities for extended user rewards. Muhdo App users, at their discretion, are able to anonymously offer their individual data for research in exchange for $DNA Token rewards. This Data Mining feature further opens the pathway to revenue share. Muhdo Earn Muhdo Earn is an exciting feature that provides $DNA Token users the opportunity to earn a share of revenue generated by Muhdo through a staking pool. Muhdo users are able to stake their $DNA Tokens that they have earned to periodically receive even more $DNA Tokens for use in the Muhdo Ecosystem. The Muhdo User Experience A Muhdo user is onboarded through the Muhdo Hub and is encouraged to perform a DNA or epigenetic test to receive specific information about their own health and DNA. This unique data is utilized in the Muhdo Hub to make informed decisions to improve their health. By using the Muhdo App, rewards in the form of the $DNA Token can be earned and redeemed for health products recommended and provided by Muhdo based on the user's specific requirements.
Muhdo Hub (DNA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DNA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
