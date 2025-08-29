MSTR की अधिक जानकारी

MSTR2100 मूल्य (MSTR)

गैर-सूचीबद्ध

1 MSTR से USD लाइव प्राइस:

$0.142247
-10.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
MSTR2100 (MSTR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:58:10 (UTC+8)

MSTR2100 (MSTR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.140118
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.161775
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.140118
$ 0.161775
$ 3.51
$ 0.100948
-2.10%

-10.04%

-11.87%

-11.87%

MSTR2100 (MSTR) रियल-टाइम प्राइस $0.142247 है. पिछले 24 घंटों में, MSTR ने $ 0.140118 के कम और $ 0.161775 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MSTR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.51 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.100948 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MSTR में -2.10%, 24 घंटों में -10.04%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

MSTR2100 (MSTR) मार्केट की जानकारी

$ 2.94M
--
$ 2.94M
20.65M
20,645,815.354111586
MSTR2100 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.94M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MSTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 20.65M है, कुल आपूर्ति 20645815.354111586 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.94M है.

MSTR2100 (MSTR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, MSTR2100 का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0158891267547106 था.
पिछले 30 दिनों में, MSTR2100 का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0546316530 था.
पिछले 60 दिनों में, MSTR2100 का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0075421919 था.
पिछले 90 दिनों में, MSTR2100 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0158891267547106-10.04%
30 दिन$ -0.0546316530-38.40%
60 दिन$ +0.0075421919+5.30%
90 दिन$ 0--

MSTR2100 (MSTR) क्या है

$MSTR: 2100 Crypto enthusiasts, led by a bold CEO, stacked their sats, and crowned it the king of crypto stocks. What makes MicroStrategy particularly appealing to traders is its bold venture into the world of digital currencies. In recent years, the company has attracted significant attention and positioned itself competitively by accumulating a large amount of Bitcoin and integrating it as a strategic part of its balance sheet. This move has not only transformed its financial profile but has also made MSTR stock a must-have for cryptocurrency enthusiasts. $MSTR = Most crypto enthusiast stock MicroStrategy represents a unique blend of traditional business and cryptocurrency investing. While its core software business continues to generate steady revenue, its massive Crypto holdings provide a level of volatility and high profit potential, similar to what is seen in the cryptocurrency markets.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

MSTR2100 (MSTR) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

MSTR2100 प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में MSTR2100 (MSTR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके MSTR2100 (MSTR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? MSTR2100 के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब MSTR2100 प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MSTR लोकल करेंसी में

MSTR2100 (MSTR) टोकन का अर्थशास्त्र

MSTR2100 (MSTR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MSTR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: MSTR2100 (MSTR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज MSTR2100 (MSTR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MSTR प्राइस 0.142247 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MSTR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MSTR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.142247 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
MSTR2100 का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MSTR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.94M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MSTR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MSTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 20.65M USD है.
MSTR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MSTR ने 3.51 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MSTR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MSTR ने 0.100948 USD की ATL प्राइस देखी.
MSTR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MSTR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MSTR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MSTR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MSTR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:58:10 (UTC+8)

