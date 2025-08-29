MSTR2100 मूल्य (MSTR)
MSTR2100 (MSTR) रियल-टाइम प्राइस $0.142247 है. पिछले 24 घंटों में, MSTR ने $ 0.140118 के कम और $ 0.161775 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MSTR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.51 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.100948 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MSTR में -2.10%, 24 घंटों में -10.04%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
MSTR2100 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.94M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MSTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 20.65M है, कुल आपूर्ति 20645815.354111586 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.94M है.
आज के दिन के दौरान, MSTR2100 का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0158891267547106 था.
पिछले 30 दिनों में, MSTR2100 का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0546316530 था.
पिछले 60 दिनों में, MSTR2100 का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0075421919 था.
पिछले 90 दिनों में, MSTR2100 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0158891267547106
|-10.04%
|30 दिन
|$ -0.0546316530
|-38.40%
|60 दिन
|$ +0.0075421919
|+5.30%
|90 दिन
|$ 0
|--
$MSTR: 2100 Crypto enthusiasts, led by a bold CEO, stacked their sats, and crowned it the king of crypto stocks. What makes MicroStrategy particularly appealing to traders is its bold venture into the world of digital currencies. In recent years, the company has attracted significant attention and positioned itself competitively by accumulating a large amount of Bitcoin and integrating it as a strategic part of its balance sheet. This move has not only transformed its financial profile but has also made MSTR stock a must-have for cryptocurrency enthusiasts. $MSTR = Most crypto enthusiast stock MicroStrategy represents a unique blend of traditional business and cryptocurrency investing. While its core software business continues to generate steady revenue, its massive Crypto holdings provide a level of volatility and high profit potential, similar to what is seen in the cryptocurrency markets.
MSTR2100 (MSTR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MSTR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
