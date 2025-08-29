MUSD की अधिक जानकारी

mStable USD लोगो

mStable USD मूल्य (MUSD)

गैर-सूचीबद्ध

1 MUSD से USD लाइव प्राइस:

$0.997395
-0.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
mStable USD (MUSD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:58:03 (UTC+8)

mStable USD (MUSD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.9936
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.9936
$ 1.0
$ 2.71
$ 0.472562
+0.24%

-0.28%

-0.56%

-0.56%

mStable USD (MUSD) रियल-टाइम प्राइस $0.9974 है. पिछले 24 घंटों में, MUSD ने $ 0.9936 के कम और $ 1.0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.71 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.472562 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MUSD में +0.24%, 24 घंटों में -0.28%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.56% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

mStable USD (MUSD) मार्केट की जानकारी

$ 2.87M
--
$ 2.87M
2.88M
2,875,948.71330722
mStable USD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.87M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.88M है, कुल आपूर्ति 2875948.71330722 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.87M है.

mStable USD (MUSD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, mStable USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0028969638599002 था.
पिछले 30 दिनों में, mStable USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0284777648 था.
पिछले 60 दिनों में, mStable USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0007861506 था.
पिछले 90 दिनों में, mStable USD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0028969638599002-0.28%
30 दिन$ +0.0284777648+2.86%
60 दिन$ -0.0007861506-0.07%
90 दिन$ 0--

mStable USD (MUSD) क्या है

mUSD is a meta-stablecoin with a native yield

mStable USD (MUSD) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

mStable USD प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में mStable USD (MUSD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके mStable USD (MUSD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? mStable USD के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब mStable USD प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MUSD लोकल करेंसी में

mStable USD (MUSD) टोकन का अर्थशास्त्र

mStable USD (MUSD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MUSD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: mStable USD (MUSD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज mStable USD (MUSD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MUSD प्राइस 0.9974 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MUSD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MUSD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.9974 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
mStable USD का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MUSD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.87M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.88M USD है.
MUSD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MUSD ने 2.71 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MUSD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MUSD ने 0.472562 USD की ATL प्राइस देखी.
MUSD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MUSD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MUSD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:58:03 (UTC+8)

