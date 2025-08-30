MSQ Cycle Burn मूल्य (BURN)
MSQ Cycle Burn (BURN) रियल-टाइम प्राइस $0.00827161 है. पिछले 24 घंटों में, BURN ने $ 0.00820575 के कम और $ 0.00867016 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BURN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.381765 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00224419 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BURN में --, 24 घंटों में -2.52%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.07% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
MSQ Cycle Burn का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 84.37K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BURN की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.20M है, कुल आपूर्ति 10200000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 84.37K है.
आज के दिन के दौरान, MSQ Cycle Burn का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000214474245803 था.
पिछले 30 दिनों में, MSQ Cycle Burn का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0036421437 था.
पिछले 60 दिनों में, MSQ Cycle Burn का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0026737755 था.
पिछले 90 दिनों में, MSQ Cycle Burn का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00838588251497 था.
|आज
|$ -0.000214474245803
|-2.52%
|30 दिन
|$ -0.0036421437
|-44.03%
|60 दिन
|$ -0.0026737755
|-32.32%
|90 दिन
|$ -0.00838588251497
|-50.34%
MSQ.Burn started as a memecoin, allowing people to burn their ICP tokens to get a share in the BURN token on-chain mining pool. Then it evolved into a fair token distribution system, which utilizes proof of personhood systems and on-chain randomness to distribute some of the mined BURN tokens to lots of people with no respect to their financial commitment. And now the project is on its way to becoming the so-called "airdrop machine" - a tool, that would allow other projects to distribute their tokens among lots of unique BURN token mining pool members.
MSQ Cycle Burn (BURN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BURN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
