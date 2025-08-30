BURN की अधिक जानकारी

MSQ Cycle Burn लोगो

MSQ Cycle Burn मूल्य (BURN)

गैर-सूचीबद्ध

1 BURN से USD लाइव प्राइस:

$0.00827161
-2.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
MSQ Cycle Burn (BURN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:32:33 (UTC+8)

MSQ Cycle Burn (BURN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00820575
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00867016
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00820575
$ 0.00867016
$ 0.381765
$ 0.00224419
--

-2.52%

-13.07%

-13.07%

MSQ Cycle Burn (BURN) रियल-टाइम प्राइस $0.00827161 है. पिछले 24 घंटों में, BURN ने $ 0.00820575 के कम और $ 0.00867016 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BURN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.381765 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00224419 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BURN में --, 24 घंटों में -2.52%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.07% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

MSQ Cycle Burn (BURN) मार्केट की जानकारी

$ 84.37K
--
$ 84.37K
10.20M
10,200,000.0
MSQ Cycle Burn का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 84.37K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BURN की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.20M है, कुल आपूर्ति 10200000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 84.37K है.

MSQ Cycle Burn (BURN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, MSQ Cycle Burn का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000214474245803 था.
पिछले 30 दिनों में, MSQ Cycle Burn का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0036421437 था.
पिछले 60 दिनों में, MSQ Cycle Burn का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0026737755 था.
पिछले 90 दिनों में, MSQ Cycle Burn का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00838588251497 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000214474245803-2.52%
30 दिन$ -0.0036421437-44.03%
60 दिन$ -0.0026737755-32.32%
90 दिन$ -0.00838588251497-50.34%

MSQ Cycle Burn (BURN) क्या है

MSQ.Burn started as a memecoin, allowing people to burn their ICP tokens to get a share in the BURN token on-chain mining pool. Then it evolved into a fair token distribution system, which utilizes proof of personhood systems and on-chain randomness to distribute some of the mined BURN tokens to lots of people with no respect to their financial commitment. And now the project is on its way to becoming the so-called "airdrop machine" - a tool, that would allow other projects to distribute their tokens among lots of unique BURN token mining pool members.

MSQ Cycle Burn (BURN) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

MSQ Cycle Burn प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में MSQ Cycle Burn (BURN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके MSQ Cycle Burn (BURN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? MSQ Cycle Burn के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब MSQ Cycle Burn प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BURN लोकल करेंसी में

MSQ Cycle Burn (BURN) टोकन का अर्थशास्त्र

MSQ Cycle Burn (BURN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BURN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: MSQ Cycle Burn (BURN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज MSQ Cycle Burn (BURN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BURN प्राइस 0.00827161 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BURN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BURN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00827161 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
MSQ Cycle Burn का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BURN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 84.37K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BURN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BURN की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.20M USD है.
BURN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BURN ने 0.381765 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BURN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BURN ने 0.00224419 USD की ATL प्राइस देखी.
BURN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BURN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BURN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BURN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BURN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:32:33 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.