Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) क्या है

Mr. Mayonnaise the Cat is here to pounce on the crypto scene, turning a simple feline crisis into a full-blown movement. MAYO is a community-driven token inspired by Mr. Mayonnaise, a beloved neighborhood cat who went through a wild vet bill escapade after a tick bite that cost as much as a small car. With MAYO, we’re rallying behind a cause: if a tick bite can rack up such a bill, then Mr. Mayonnaise deserves his own currency. This isn’t just a token; it’s a mission to support pet owners everywhere who feel the sting of hefty vet bills and want to have a little fun in the process. Powered by a passionate community, MAYO rewards holders with exciting perks, community-driven charity donations, and, of course, a chance to be part of a purrfectly unpredictable adventure. Join us as we build MAYO, one meow at a time.

लोग यह भी पूछते हैं: Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) के बारे में अन्य प्रश्न आज Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) का मूल्य कितना है? USD में लाइव MAYO प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. MAYO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MAYO से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Mr Mayonnaise the Cat का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? MAYO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 56.47K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. MAYO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? MAYO की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.89M USD है. MAYO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? MAYO ने 0.00760732 USD की ATH प्राइस हासिल की. MAYO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? MAYO ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. MAYO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? MAYO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या MAYO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MAYO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MAYO का प्राइस का अनुमान देखें.

