Mr Mayonnaise the Cat मूल्य (MAYO)
-3.48%
-6.24%
-10.10%
-10.10%
Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MAYO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MAYO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00760732 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MAYO में -3.48%, 24 घंटों में -6.24%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.10% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Mr Mayonnaise the Cat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 56.47K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MAYO की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.89M है, कुल आपूर्ति 999892385.719296 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 56.47K है.
आज के दिन के दौरान, Mr Mayonnaise the Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Mr Mayonnaise the Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Mr Mayonnaise the Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Mr Mayonnaise the Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.24%
|30 दिन
|$ 0
|-36.34%
|60 दिन
|$ 0
|-38.15%
|90 दिन
|$ 0
|--
Mr. Mayonnaise the Cat is here to pounce on the crypto scene, turning a simple feline crisis into a full-blown movement. MAYO is a community-driven token inspired by Mr. Mayonnaise, a beloved neighborhood cat who went through a wild vet bill escapade after a tick bite that cost as much as a small car. With MAYO, we’re rallying behind a cause: if a tick bite can rack up such a bill, then Mr. Mayonnaise deserves his own currency. This isn’t just a token; it’s a mission to support pet owners everywhere who feel the sting of hefty vet bills and want to have a little fun in the process. Powered by a passionate community, MAYO rewards holders with exciting perks, community-driven charity donations, and, of course, a chance to be part of a purrfectly unpredictable adventure. Join us as we build MAYO, one meow at a time.
