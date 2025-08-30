MAYO की अधिक जानकारी

Mr Mayonnaise the Cat लोगो

Mr Mayonnaise the Cat मूल्य (MAYO)

गैर-सूचीबद्ध

1 MAYO से USD लाइव प्राइस:

--
----
-6.20%1D
USD
Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) मूल्य का लाइव चार्ट
2025-08-30 04:32:15 (UTC+8)

Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00760732
$ 0.00760732$ 0.00760732

$ 0
$ 0$ 0

-3.48%

-6.24%

-10.10%

-10.10%

Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MAYO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MAYO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00760732 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MAYO में -3.48%, 24 घंटों में -6.24%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.10% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) मार्केट की जानकारी

$ 56.47K
$ 56.47K$ 56.47K

--
----

$ 56.47K
$ 56.47K$ 56.47K

999.89M
999.89M 999.89M

999,892,385.719296
999,892,385.719296 999,892,385.719296

Mr Mayonnaise the Cat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 56.47K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MAYO की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.89M है, कुल आपूर्ति 999892385.719296 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 56.47K है.

Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Mr Mayonnaise the Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Mr Mayonnaise the Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Mr Mayonnaise the Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Mr Mayonnaise the Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-6.24%
30 दिन$ 0-36.34%
60 दिन$ 0-38.15%
90 दिन$ 0--

Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) क्या है

Mr. Mayonnaise the Cat is here to pounce on the crypto scene, turning a simple feline crisis into a full-blown movement. MAYO is a community-driven token inspired by Mr. Mayonnaise, a beloved neighborhood cat who went through a wild vet bill escapade after a tick bite that cost as much as a small car. With MAYO, we’re rallying behind a cause: if a tick bite can rack up such a bill, then Mr. Mayonnaise deserves his own currency. This isn’t just a token; it’s a mission to support pet owners everywhere who feel the sting of hefty vet bills and want to have a little fun in the process. Powered by a passionate community, MAYO rewards holders with exciting perks, community-driven charity donations, and, of course, a chance to be part of a purrfectly unpredictable adventure. Join us as we build MAYO, one meow at a time.

Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Mr Mayonnaise the Cat प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Mr Mayonnaise the Cat के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Mr Mayonnaise the Cat प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MAYO लोकल करेंसी में

Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) टोकन का अर्थशास्त्र

Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MAYO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MAYO प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MAYO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MAYO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Mr Mayonnaise the Cat का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MAYO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 56.47K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MAYO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MAYO की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.89M USD है.
MAYO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MAYO ने 0.00760732 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MAYO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MAYO ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
MAYO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MAYO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MAYO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MAYO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MAYO का प्राइस का अनुमान देखें.
2025-08-30 04:32:15 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.