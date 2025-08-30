MOXIE की अधिक जानकारी

Moxie लोगो

Moxie मूल्य (MOXIE)

गैर-सूचीबद्ध

1 MOXIE से USD लाइव प्राइस:

--
----
-2.30%1D
mexc
USD
Moxie (MOXIE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:32:06 (UTC+8)

Moxie (MOXIE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01944119
$ 0.01944119$ 0.01944119

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

-2.38%

-26.49%

-26.49%

Moxie (MOXIE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MOXIE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MOXIE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01944119 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MOXIE में -0.06%, 24 घंटों में -2.38%, तथा पिछले 7 दिनों में -26.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Moxie (MOXIE) मार्केट की जानकारी

$ 246.77K
$ 246.77K$ 246.77K

--
----

$ 436.93K
$ 436.93K$ 436.93K

5.57B
5.57B 5.57B

9,866,944,313.1622
9,866,944,313.1622 9,866,944,313.1622

Moxie का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 246.77K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MOXIE की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.57B है, कुल आपूर्ति 9866944313.1622 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 436.93K है.

Moxie (MOXIE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Moxie का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Moxie का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Moxie का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Moxie का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.38%
30 दिन$ 0-31.92%
60 दिन$ 0+2.20%
90 दिन$ 0--

Moxie (MOXIE) क्या है

Moxie - create and own fan tokens Moxie is revolutionizing the $500 billion creator economy by enabling creators to turn their influence into currency. With moxie anyone can launch fan tokens and build stronger bonds with their supporters. It's really simple: 1. Buy fan tokens of people, communities, and brands you admire. Ownership provides access to numerous fans-only benefits on Base and on Farcaster, with more being added regularly. 2. Creators earn daily rewards by using protocols and apps and by engaging with sponsored content. A percentage of their earnings is automatically shared with fans by buying and burning their fan tokens. This increases the price of the tokens for the next buyers, so the earlier people buy in the better. 3: Launch your own fan tokens. The moxie protocol captures fees on every transaction, which are burned.

Moxie (MOXIE) संसाधन

Moxie प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Moxie (MOXIE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Moxie (MOXIE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Moxie के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Moxie प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MOXIE लोकल करेंसी में

Moxie (MOXIE) टोकन का अर्थशास्त्र

Moxie (MOXIE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MOXIE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Moxie (MOXIE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Moxie (MOXIE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MOXIE प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MOXIE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MOXIE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Moxie का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MOXIE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 246.77K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MOXIE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MOXIE की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.57B USD है.
MOXIE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MOXIE ने 0.01944119 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MOXIE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MOXIE ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
MOXIE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MOXIE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MOXIE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MOXIE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MOXIE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:32:06 (UTC+8)

