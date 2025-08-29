MOD की अधिक जानकारी

Move Dollar मूल्य (MOD)

1 MOD से USD लाइव प्राइस:

$1
$1
0.00%1D
Move Dollar (MOD) मूल्य का लाइव चार्ट
Move Dollar (MOD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-0.01%

+0.08%

+0.12%

+0.12%

Move Dollar (MOD) रियल-टाइम प्राइस $1 है. पिछले 24 घंटों में, MOD ने $ 0.999072 के कम और $ 1.003 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MOD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.14 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.837272 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MOD में -0.01%, 24 घंटों में +0.08%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Move Dollar (MOD) मार्केट की जानकारी

--
----

402.25K
402.25K 402.25K

402,245.6673537514
402,245.6673537514 402,245.6673537514

Move Dollar का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 402.31K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MOD की मार्केट में उपलब्ध राशि 402.25K है, कुल आपूर्ति 402245.6673537514 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 402.31K है.

Move Dollar (MOD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Move Dollar का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00084352 था.
पिछले 30 दिनों में, Move Dollar का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0022345000 था.
पिछले 60 दिनों में, Move Dollar का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0028163000 था.
पिछले 90 दिनों में, Move Dollar का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00084352+0.08%
30 दिन$ +0.0022345000+0.22%
60 दिन$ +0.0028163000+0.28%
90 दिन$ 0--

Move Dollar (MOD) क्या है

MOD is Thala's native stablecoin. Move Dollar, or MOD, is an Aptos-native stablecoin used to transact, facilitate, and interact with various other DeFi protocols in the ecosystem, while acting as a store of value, a medium of exchange, and a unit of account. MOD is an over-collateralized, yield-bearing stablecoin backed by a basket of on-chain assets. Its diverse collateral base of liquid staked derivatives, liquidity pool tokens, deposit receipt tokens, and RWAs ensures its decentralized, censorship-resistant nature without compromising capital efficiency.

Move Dollar (MOD) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Move Dollar प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Move Dollar (MOD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Move Dollar (MOD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Move Dollar के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Move Dollar प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MOD लोकल करेंसी में

Move Dollar (MOD) टोकन का अर्थशास्त्र

Move Dollar (MOD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MOD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Move Dollar (MOD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Move Dollar (MOD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MOD प्राइस 1.0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MOD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MOD से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Move Dollar का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MOD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 402.31K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MOD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MOD की मार्केट में उपलब्ध राशि 402.25K USD है.
MOD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MOD ने 1.14 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MOD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MOD ने 0.837272 USD की ATL प्राइस देखी.
MOD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MOD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MOD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MOD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MOD का प्राइस का अनुमान देखें.
समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.