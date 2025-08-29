Move Dollar मूल्य (MOD)
Move Dollar (MOD) रियल-टाइम प्राइस $1 है. पिछले 24 घंटों में, MOD ने $ 0.999072 के कम और $ 1.003 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MOD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.14 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.837272 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MOD में -0.01%, 24 घंटों में +0.08%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Move Dollar का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 402.31K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MOD की मार्केट में उपलब्ध राशि 402.25K है, कुल आपूर्ति 402245.6673537514 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 402.31K है.
आज के दिन के दौरान, Move Dollar का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00084352 था.
पिछले 30 दिनों में, Move Dollar का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0022345000 था.
पिछले 60 दिनों में, Move Dollar का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0028163000 था.
पिछले 90 दिनों में, Move Dollar का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00084352
|+0.08%
|30 दिन
|$ +0.0022345000
|+0.22%
|60 दिन
|$ +0.0028163000
|+0.28%
|90 दिन
|$ 0
|--
MOD is Thala's native stablecoin. Move Dollar, or MOD, is an Aptos-native stablecoin used to transact, facilitate, and interact with various other DeFi protocols in the ecosystem, while acting as a store of value, a medium of exchange, and a unit of account. MOD is an over-collateralized, yield-bearing stablecoin backed by a basket of on-chain assets. Its diverse collateral base of liquid staked derivatives, liquidity pool tokens, deposit receipt tokens, and RWAs ensures its decentralized, censorship-resistant nature without compromising capital efficiency.
