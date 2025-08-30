Moshi मूल्य (MOSHI)
Moshi (MOSHI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MOSHI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MOSHI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00193863 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MOSHI में -0.20%, 24 घंटों में -2.67%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.78% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Moshi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.27K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MOSHI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.08M है, कुल आपूर्ति 999076706.073626 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.27K है.
आज के दिन के दौरान, Moshi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Moshi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Moshi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Moshi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.67%
|30 दिन
|$ 0
|+10.17%
|60 दिन
|$ 0
|+16.68%
|90 दिन
|$ 0
|--
Moshi, the long-lost brother of Ponke, was separated from his family at a young age, abandoned in the wild by fate. Unlike Ponke, who grew up with the warmth of family, Moshi had to rely on his wits and tenacity to survive. With nothing but his sharp instincts and relentless drive, he navigated the jungle of life, starting with small trades and working his way up. Over the years, Moshi built a vast business empire from the ground up, becoming a powerful and wealthy figure in the animal kingdom. Now, after years of struggle, Moshi lives a life of luxury—lavish mansions, fast cars, and everything he ever dreamed of. But despite his success, he remains haunted by the family he lost. One day, news of Ponke reaches him, and Moshi faces a choice: will he reconnect with his past and the brother he never knew, or will he continue to build his kingdom, leaving behind the pain of abandonment?
