Morpheus Network (MNW) रियल-टाइम प्राइस $0.103921 है. पिछले 24 घंटों में, MNW ने $ 0.100761 के कम और $ 0.11226 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MNW की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5.46 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00992725 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MNW में +0.06%, 24 घंटों में -5.08%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.78% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Morpheus Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.90M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MNW की मार्केट में उपलब्ध राशि 37.52M है, कुल आपूर्ति 47897218.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.98M है.
आज के दिन के दौरान, Morpheus Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0055642012172027 था.
पिछले 30 दिनों में, Morpheus Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000853191 था.
पिछले 60 दिनों में, Morpheus Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0182055874 था.
पिछले 90 दिनों में, Morpheus Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0055642012172027
|-5.08%
|30 दिन
|$ -0.0000853191
|-0.08%
|60 दिन
|$ +0.0182055874
|+17.52%
|90 दिन
|$ 0
|--
The Morpheus.Network is a full-service, global, automated, supply chain platform for the global trading industry utilizing blockchain technology. This is achieved with Smart Contracts driving the supply chain with predetermined, automated work contracts, shipping & customs documents as well as automated international payments to over 1600 banks globally through integration with the SWIFT Payments Hub. The layering of other blockchain or non-blockchain technologies to be included as necessary objectives in a given Smart Contract further automate any complex supply chain (eg. RFID scans, data transfers). The MRPH token is a “value” based utility within the Morpheus.Network, and is used for the transaction fees to power or "fuel" the automation platform. We are currently establishing strategic partners during the development of the platform. These include major logistics and customs brokers, import/export corporations involved in global trade, as well as actual end-users of the platform.
Morpheus Network (MNW) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MNW टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
