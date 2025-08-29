Morpheus Network (MNW) क्या है

The Morpheus.Network is a full-service, global, automated, supply chain platform for the global trading industry utilizing blockchain technology. This is achieved with Smart Contracts driving the supply chain with predetermined, automated work contracts, shipping & customs documents as well as automated international payments to over 1600 banks globally through integration with the SWIFT Payments Hub. The layering of other blockchain or non-blockchain technologies to be included as necessary objectives in a given Smart Contract further automate any complex supply chain (eg. RFID scans, data transfers). The MRPH token is a “value” based utility within the Morpheus.Network, and is used for the transaction fees to power or "fuel" the automation platform. We are currently establishing strategic partners during the development of the platform. These include major logistics and customs brokers, import/export corporations involved in global trade, as well as actual end-users of the platform.

Morpheus Network (MNW) टोकन का अर्थशास्त्र

Morpheus Network (MNW) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MNW टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Morpheus Network (MNW) के बारे में अन्य प्रश्न आज Morpheus Network (MNW) का मूल्य कितना है? USD में लाइव MNW प्राइस 0.103921 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. MNW से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.103921 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MNW से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Morpheus Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? MNW के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.90M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. MNW की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? MNW की मार्केट में उपलब्ध राशि 37.52M USD है. MNW की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? MNW ने 5.46 USD की ATH प्राइस हासिल की. MNW का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? MNW ने 0.00992725 USD की ATL प्राइस देखी. MNW का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? MNW के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या MNW इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MNW इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MNW का प्राइस का अनुमान देखें.

Morpheus Network (MNW) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट