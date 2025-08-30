MOP मूल्य (MOP)
MOP (MOP) रियल-टाइम प्राइस $0.00005036 है. पिछले 24 घंटों में, MOP ने $ 0.00004946 के कम और $ 0.00005214 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MOP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00016064 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00002137 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MOP में +0.36%, 24 घंटों में -3.23%, तथा पिछले 7 दिनों में -25.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
MOP का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 49.69K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MOP की मार्केट में उपलब्ध राशि 990.22M है, कुल आपूर्ति 990221649.8868582 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 49.69K है.
आज के दिन के दौरान, MOP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, MOP का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000174441 था.
पिछले 60 दिनों में, MOP का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000444690 था.
पिछले 90 दिनों में, MOP का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00000086860820118644 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.23%
|30 दिन
|$ -0.0000174441
|-34.63%
|60 दिन
|$ +0.0000444690
|+88.30%
|90 दिन
|$ +0.00000086860820118644
|+1.76%
The project is about a character called MOP. He is the mascot of the token and is aiming to supply the whole of the Abstract ecosystem with Mops. Right now on our website certain NFT collections can equip Mops to their NFTs and the plan is to expand that so that everyone can have a Mop. The original meme started from Luca Netz saying him, pudgy penguins and abstract will Mop all of the competition. Aim is to build a community and brand around our character.
MOP (MOP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MOP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
