Moove Protocol लोगो

Moove Protocol मूल्य (MOOVE)

गैर-सूचीबद्ध

1 MOOVE से USD लाइव प्राइस:

$0.00122716
$0.00122716
-0.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Moove Protocol (MOOVE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:03:14 (UTC+8)

Moove Protocol (MOOVE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00121316
$ 0.00121316
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00123192
$ 0.00123192
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00121316
$ 0.00121316

$ 0.00123192
$ 0.00123192

$ 0.230077
$ 0.230077

$ 0.00121116
$ 0.00121116

-0.07%

-0.16%

-9.51%

-9.51%

Moove Protocol (MOOVE) रियल-टाइम प्राइस $0.00122716 है. पिछले 24 घंटों में, MOOVE ने $ 0.00121316 के कम और $ 0.00123192 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MOOVE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.230077 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00121116 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MOOVE में -0.07%, 24 घंटों में -0.16%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.51% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Moove Protocol (MOOVE) मार्केट की जानकारी

$ 28.09K
$ 28.09K

--
--

$ 28.23K
$ 28.23K

22.89M
22.89M

23,000,000.0
23,000,000.0

Moove Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 28.09K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MOOVE की मार्केट में उपलब्ध राशि 22.89M है, कुल आपूर्ति 23000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 28.23K है.

Moove Protocol (MOOVE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Moove Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Moove Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002774652 था.
पिछले 60 दिनों में, Moove Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003707278 था.
पिछले 90 दिनों में, Moove Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0014434100232725724 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.16%
30 दिन$ -0.0002774652-22.61%
60 दिन$ -0.0003707278-30.21%
90 दिन$ -0.0014434100232725724-54.04%

Moove Protocol (MOOVE) क्या है

Moove Protocol can be considered a social initiative aimed at fostering a community of builders, creators, and visionaries to develop the next-generation cryptocurrency. The movement aims to provide a new standard for community-oriented tokens. MOOVE is launched to incentivize early support of Cow Cow and is the go-token for the entire Cow Cow ecosystem and future developments. In addition to Cow Cow, the ambitions include utilities around the incubator and other technical products.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Moove Protocol (MOOVE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Moove Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Moove Protocol (MOOVE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Moove Protocol (MOOVE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Moove Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Moove Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MOOVE लोकल करेंसी में

Moove Protocol (MOOVE) टोकन का अर्थशास्त्र

Moove Protocol (MOOVE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MOOVE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Moove Protocol (MOOVE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Moove Protocol (MOOVE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MOOVE प्राइस 0.00122716 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MOOVE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MOOVE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00122716 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Moove Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MOOVE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 28.09K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MOOVE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MOOVE की मार्केट में उपलब्ध राशि 22.89M USD है.
MOOVE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MOOVE ने 0.230077 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MOOVE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MOOVE ने 0.00121116 USD की ATL प्राइस देखी.
MOOVE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MOOVE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MOOVE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MOOVE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MOOVE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:03:14 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.